L'ús de càmeres corporals per als urbans d'Andorra, en espera de l'autorització final

COMÚ D'ANDORRA LA VELLA / TONY LARA
El cos d'agents de circulació del Principat celebra la seva diada
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 8 (EUROPA PRESS)
La utilització de càmeres corporals individuals per part dels agents de circulació (cos similar a la guàrdia urbana) d'Andorra està en espera d'aconseguir l'autorització final per part de la Comissió Nacional de Videovigilància.
Ho ha anunciat el cònsol menor (vicealcalde) d'Encamp i president de la Comissió Interparroquial de Circulació, Xavier Fernàndez, durant la celebració de la 19a edició de la Diada dels agents de circulació que ha tingut lloc a Andorra la Vella aquest divendres.
En el seu discurs, Fernàndez ha reconegut que la qüestió ha requerit "més temps del previst" i ara com ara només hi ha dos comuns (ajuntaments) que tinguin aprovat el reglament de funcionament: Encamp i la Massana.
Els que tenen la feina més avançada ja han traslladat els informes pertinents a la Comissió Nacional de Videovigilància, però ara com ara no s'ha fixat una data per obtenir el vistiplau i que els aparells es puguin començar a fer servir.
Fernàndez també ha fet balanç de la feina desenvolupada en l'últim any després de destacar la redacció d'un nou reglament, l'aposta per la formació i la millora dels processos interns.
Actualment, Andorra compta amb 215 agents de circulació i la celebració ha estat una jornada de reconeixement a la tasca que desenvolupen cada dia per garantir la seguretat vial, la convivència ciutadana i el bon funcionament dels espais públics.
L'acte institucional ha inclòs el lliurament de certificats als alumnes que han completat el curs bàsic de capacitació, el reconeixement als formadors i també s'han lliurat condecoracions als agents que sumen 15, 20 o 25 anys de servei.