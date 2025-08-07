L'Scale Lab de Creand Crèdit Andorra inverteix en l'startup espanyola Pack2Earth

L'entitat consolida la seva aposta per la "innovació i la sostenibilitat"
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 7 (EUROPA PRESS)
Scale Lab Andorra, el programa d'inversió que promou Creand Crèdit Andorrà per donar suport a projectes emprenedors, ha participat en l'última ronda d'inversió de Pack2Earth.
Es tracta d'una startup espanyola especialitzada a desenvolupar materials biobasats i compostables per substituir el plàstic d'origen fòssil en la indústria d'empaquetatge i altres sectors, informa l'entitat aquest dijous en un comunicat.
Segons el responsable d'Inversions Estratègiques i Alternatives de Creand, Robert Sanz, la inversió en Pack2Earth reafirma l'aposta de Creand per la "innovació i la sostenibilitat", dues línies de treball que es consideren prioritàries i que l'entitat desenvolupa a través del pla estratègic 2024-2026.
Per la seva banda, la cofundadora i CEO de Pack2Earth, Françoise de Valera, assenyala que l'entrada de capital privat, per valor d'1,6 milions d'euros aconseguits entre les diferents entitats que han participat en la ronda d'inversió, els permetrà intensificar l'activitat comercial en mercats estratègics i continuar avançant al programa de R+D.
El seu objectiu és demostrar al mercat que l'alternativa compostable és "la solució més natural i eficaç" per evitar l'ús de plàstics contaminants, ha afegit de Valera.
Finalment, Sanz també apunta que la participació en Pack2Earth suposa consolidar el seu projecte, afegint que Creand Crèdit Andorrà va tenir visió de futur quan va crear el programa d'hiperacceleració d'startups, ja que a més d'impulsar projectes emprenedors també "dona suport a sectors estratègics" com és la sostenibilitat.
PROGRAMA D'INVERSIÓ
El vehicle d'inversió, Scale Lab, que va iniciar la seva comercialització el primer semestre del 2020 i que aquest any tanca la fase d'inversió, s'orienta a empreses no cotitzades en fase de desenvolupament i que necessiten finançament extern per créixer.
La cartera d'inversió d'Scale Lab inclou prop de trenta startups, diversificades per sectors d'activitat i l'objectiu és que tinguin capacitat de generar un gran impacte positiu en el desenvolupament econòmic d'Andorra.