L'ONU reconeix Andorra per ser el primer país a presentar l'informe de transparència

David Forné rep el certificat en la COP29

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 18 (EUROPA PRESS)

Andorra ha rebut aquest dilluns el certificat que l'acredita com el primer país a presentar davant l'Organització de les Nacions Unides (ONU) i la comunitat internacional l'Informe Bianual de Transparència (BTR), que recull els compromisos i avenços per reduir les emissions.

El president de la COP29, Mukhtar Babayev, ha donat el certificat al secretari d'estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, en la taula ministerial 'Global Climate Transparency', ha informat el Govern andorrà en un comunicat.

Forné ha defensat que la transparència és una "eina fonamental" per fomentar la col·laboració global i garantir l'impacte de les accions climàtiques i ha afirmat que ser transparents permet ser exigents amb la resta d'estats.

Ha destacat que rebre el distintiu per part de l'ONU suposa un reconeixement de la comunitat internacional al treball d'Andorra en matèria d'acció climàtica.

El BTR, que Andorra va presentar l'octubre del 2023, més d'un any abans de la data límit establerta, recull la informació relativa a l'històric d'emissions de gasos d'efecte hivernacle.

També inclou els objectius de reducció de les emissions, a més de les mesures i polítiques que el país ha dut a terme per lluitar contra el canvi climàtic.

MILLORES

Forné ha explicat que el procés de validació i revisió de la documentació presentada a l'ONU ha permès millorar la manera com Andorra la recopila i l'entrega, a més de la manera com la resta de països, que encara no han enviat la seva documentació, ho puguin fer.

"Esperem que la nostra experiència pugui inspirar", i ha remarcat que sense una acció global els efectes del canvi climàtic continuaran i afectaran de manera més dura els territoris de muntanya com Andorra.

De manera paral·lela a la celebració, Andorra ha assistit a l'acte de presentació de la revisió tècnica d'experts del BTR de Guyana, el segon país a presentar l'informe després d'Andorra.

Finalment, la delegació ha participat en la trobada anual de la Francophonie per conèixer i coordinar les diferents polítiques dels països francòfons en matèria climàtica, a més de fomentar la cooperació entre les parts.