L'ocupació hotelera a Andorra durant les festes de Nadal va ser del 77%

Del 27 de desembre a l'1 de gener es va superar el 89% d'ocupació



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 11 gen. (EUROPA PRESS) -

L'ocupació hotelera mitjana a Andorra va ser del 76,87% durant les festes de Nadal, entre el 24 de desembre i el 7 de gener, segons les dades aquest dijous de la Unió Hotelera d'Andorra (UHA).

Segons un comunicat de la patronal, l'ocupació ha estat "molt similar" a la de l'any passat --que va ser el primer sense cap mena de restricció després de la pandèmia-- i ha mantingut una línia homogènia en comparació amb els anys anteriors.

La patronal ha valorat com correctes les dades de les festes de Nadal d'aquest any i ha destacat que per Sant Esteve, el 26 de desembre, i per Cap d'Any, hi va haver "el pic" de pernoctacions.

XIFRES

Concretament, del 24 al 26 de desembre l'ocupació va ser del 65,26%, mentre que del 27 de desembre a l'1 de gener la xifra va augmentar fins al 89,24%, el registre d'ocupació més alt del període nadalenc.

Durant la setmana de Reis, del 2 al 7 de gener, l'ocupació va baixar fins al 76,12%.

BALANÇ 2023

Andorra va registrar una ocupació hotelera del 59,67% durant l'any 2023, la qual cosa suposa un increment de 2 punts percentuals respecte al 57,77% registrat al llarg del 2022, i de 4 punts respecte al 2019.

En canvi, l'últim mes de l'any va registrar una ocupació hotelera del 58,90%, que són 4,45 punts percentuals menys que el desembre del 2022.