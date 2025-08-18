L'IPC del mes de juliol a Andorra es tanca al 2,2%

Les rebaixes han contribuït a rebaixar l'índex, que al juny era de 2,4%
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 18 (EUROPA PRESS)
La variació anual de l'Índex de Preus de Consum (IPC) d'Andorra corresponent al mes de juliol és de 2,2%, per sota del 2,4% amb el qual es va tancar juny.
Segons ha informat el departament d'Estadística mitjançant un comunicat, els principals grups que han contribuït a disminuir la inflació són 'vestit i calçat', amb una baixada de tres punts i cinc dècimes, situant-se al -4,2% degut de, principalment, la reducció dels preus de la roba pel període de rebaixes.
També el grup 'béns i serveis varis' amb una disminució de tres dècimes, situant-se al +3,6%, a causa principalment de la disminució dels preus dels efectes personals respecte al mateix mes de 2024, ha ajudat a rebaixar la inflació.
En canvi, el grup 'aliments i begudes no alcohòliques' ha fet augmentar la inflació en registrar un creixement de tres dècimes, situant-se al +2,1%, a causa de l'increment de preus de la llet, el formatge i els ous respecte al mateix mes de l'any anterior.
La inflació subjacent --variació de l'IPC sense tenir en compte els productes energètics i els productes frescos-- al juliol de 2025 se situa al 2,7% (al juny va ser del 3%), cinc dècimes per sobre de l'IPC registrat.
Estadística també assenyala que la variació mensual de l'IPC és de -0,5% (juliol de 2024: -0,3%) i el principal grup que contribueix a aquesta variació és 'vestit i calçat', amb una variació mensual del -11,1% i una repercussió de -0,65% per la disminució del preu de la roba gràcies a les rebaixes.
En canvi, el grup 'transports', amb una variació mensual de +0,8% i una repercussió de +0,11% per l'increment de preus dels carburants i lubricants, han fet augmentar la variació mensual.
COMPARACIÓ AMB ELS PAÏSOS VEÏNS
Segons la nota d'Estadística l'IPC d'Espanya del mes de juliol se situa al 2,7%, incrementant-se quatre dècimes respecte a la variació registrada al mes de juny degut de, principalment, l'augment dels preus de l'habitatge i l'electricitat.
En el cas de França, l'IPC de juliol és de l'1%, mantenint-se al mateix nivell respecte a la variació registrada al juny, un comportament causat, principalment, per l'increment dels preus dels serveis, degut majoritàriament als preus del transport i pels increments dels preus de l'alimentació.