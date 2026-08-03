L'IPC avançat del juliol a Andorra puja una dècima i se situa en el +4,3%

La dada està per sobre del d'Espanya (+3,5%) i del de França (+2,1%)
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 3 (EUROPA PRESS)
La variació interanual estimada de l'Índex de Preus de Consum (IPC) del mes de juliol a Andorra és del +4,3%, segons el càlcul de l'indicador avançat que ha publicat aquest dilluns el departament d'Estadística.
L'indicador representa un càlcul previ de l'índex segons el qual, en cas de confirmar-se, augmentaria una dècima respecte a l'IPC registrat el mes de juny, que va ser del +4,2%.
Segons la nota de premsa d'Estadística, el comportament s'explica, principalment, pel decreixement de preus del grup 'transports' i per l'augment del grup 'roba i calçat'.
D'altra banda, aquest mes de juliol la variació mensual avançada de l'IPC se situa en el -0,4%, quan en el mateix període de l'any anterior va ser del -0,5%.
Els grups que més destaquen pel decreixement en els preus són 'roba i calçat', amb una variació mensual del -8,8% (juliol 2025: -11,1%), i 'transports', amb una variació mensual del -1,8% (juliol 2025: +0,8%).
En canvi, incrementa el seu preu el grup 'habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles', amb una variació mensual del +0,7% (juliol 2025: +0,1%).
L'indicador avançat del juliol d'Andorra se situa per sobre del registrat en el mateix mes a Espanya (+3,5%) i també del de França (+2,1%).