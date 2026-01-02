L'IPC avançat d'Andorra al desembre se situa en el 2,7%

L'índex es redueix una desena respecte al mes de novembre
La variació interanual estimada de l'Índex de Preus de Consum (IPC) del mes de desembre a Andorra és del +2,7%, segons el càlcul de l'indicador avançat que ha fet públic aquest divendres el departament d'Estadística.
Aquest indicador representa un càlcul previ de l'IPC que inclou el 99% dels preus de desembre entrats i, en cas de confirmar-se, disminuiria una desena respecte a l'índex del mes de novembre, que va ser del +2,8%.
Segons el comunicat d'Estadística, el comportament de l'índex és degut, principalment, al decreixement dels preus dels grups 'Transports' i 'Habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles'.
Estadística recorda que l'indicador avançat proporciona únicament una informació orientativa i, per tant, no té per què coincidir necessàriament amb la dada definitiva de l'IPC, que està previst que es publiqui el 15 de gener.
L'IPC és l'indicador de referència per actualitzar el salari mínim, per a l'increment de sou per als treballadors públics així com per a aquelles empreses que decideixen aplicar-ho o per actualitzar els lloguers.
SOU MÍNIM
Cal recordar que el Govern ja va anunciar que el sou mínim s'incrementaria de forma obligatòria el doble de l'IPC sempre que la xifra no superés el 3%, per la qual cosa si la dada es confirma, finalment l'augment serà del 5,4% i situarà el salari mínim de 2026 en 1.525 euros.
En comparació amb els països veïns, l'IPC avançat d'Andorra de desembre se situa per sota de l'índex avançat d'Espanya, que és del +2,9%, mentre que en el cas de França no es coneixerà la xifra avançada fins al 6 de gener.