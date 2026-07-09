L'Institut de l'Habitatge d'Andorra atén un 70% més de consultes en el primer semestre

La majoria de preguntes es refereixen al parc públic d'habitatge o a actualitzacions de la renda
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 9 (EUROPA PRESS)
L'Institut Nacional de l'Habitatge d'Andorra (INH) ha atès un total de 2.073 consultes durant el primer semestre del 2026, una xifra que representa un increment del 70% respecte al mateix període del 2025.
Ho ha informat l'INH en un comunicat en el qual detalla que la xifra de consultes dels primers sis mesos del 2026 gairebé iguala el volum total de consultes registrat durant tot el 2025.
Les consultes més freqüents han estat relacionades amb els habitatges del parc públic, les actualitzacions de la renda dels contractes, els ajuts públics en matèria d'habitatge, les pròrrogues dels contractes i el procediment per recuperar un habitatge per a ús propi o familiar.
Segons l'INH, els cinc àmbits citats concentren el 70% del total de les consultes rebudes entre el mes de gener i juny.
PERFIL D'USUARI
Quant al perfil dels usuaris, el 39% de les consultes les fan els arrendataris, el 15% propietaris i el 46% restant immobiliàries, gestories, particulars i altres organismes.
Els mesos amb més activitat han estat gener i febrer, coincidint amb les consultes relacionades amb l'actualització de la renda segons l'IPC, i el juny, marcat per les novetats legislatives.
En relació amb el programa d'accés al primer habitatge de propietat, aprovat l'octubre del 2025, l'INH ha gestionat 157 consultes durant el primer semestre i des de l'inici del programa s'han presentat 38 sol·licituds, la qual cosa es veu com una confirmació de l'interès de la ciutadania per aquest ajut.