La línia de bus regular entre Andorra i la Seu d'Urgell amplia la freqüència de pas a partir de dissabte

El servei supera els 268.000 viatges el 2025 i els duplica respecte al 2023
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 30 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha anunciat aquest dijous que a partir del pròxim dissabte 1 d'agost s'amplia la freqüència de pas de la línia de bus regular entre Andorra i la Seu d'Urgell.
El secretari d'estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, ha explicat que el reforç del servei respon a l'objectiu de "fomentar alternatives al vehicle privat" i facilitar els desplaçaments quotidians entre Andorra i la Seu, informa el Govern andorrà en un comunicat.
A més a més, també pretén avançar cap a un model de mobilitat cada vegada més integrat, sostenible i "adaptat a les necessitats de la ciutadania".
Actualment, les empreses operadores ofereixen 29 busos de dilluns a dissabte i 13 els diumenges, però a partir de l'1 d'agost, les expedicions de dilluns a dissabte passaran a ser-ne 32, amb una freqüència de pas de 30 minuts.
La primera sortida des de Caldea serà a les 7 del matí i l'última a les 22.30 hores, mentre que des de la Seu, la primera expedició sortirà a les 6 del matí i l'última a les 22 hores.
Els diumenges i dies festius la freqüència de pas augmentarà de 13 a 16 expedicions diàries i, a més, també s'oferirà servei els dies de Nadal i Cap d'Any, dates en què fins ara no operava.
La primera sortida des d'Andorra serà a les 8 del matí i l'última a les 23 hores, mentre que des de la Seu els viatges començaran a les 7 hores i finalitzaran a les 22 hores, la qual cosa suposa un bus cada hora.
MÉS OFERTA A PARTIR DEL SETEMBRE
La millora de l'oferta continuarà a partir de l'1 de setembre, quan el grup Hife incorporarà un vehicle addicional de dilluns a divendres, la qual cosa permetrà augmentar la freqüència de 32 a 40 expedicions per sentit, totes amb vehicles híbrids i adaptats.
Concretament, els busos sortiran d'Andorra a les 7.45 hores, 9.45 hores, 11.45 hores, 15.45 hores, 16.45 hores, 17.45 hores, 19.45 hores i 21.45 hores, mentre que des de la Seu a les 6.45 hores, 8.45 hores, 10.45 hores, 14.45 hores, 16.45 hores, 18.45 hores i 20.45 hores.
El Govern andorrà també ha anunciat una actualització de les tarifes, que no es modificaven des del 2023, i s'aplicarà un increment de l'1,79%, i s'amplia la durada dels bons, que fins ara caducaven als tres mesos i ara ho faran quan s'apliqui un canvi tarifari.
MÉS DEMANDA
Segons l'executiu andorrà, la línia Andorra-la Seu ha experimentat un creixement sostingut en els últims anys, amb una mitjana de viatgers que ha passat de 341 usuaris el 2023, a 539 el 2024 i 735 el 2025.
De fet, l'any passat es van registrar un total de 268.453 viatges i es destaca que, en comparació amb les dades dels anys anteriors, el nombre d'usuaris s'ha duplicat i ja són un 40% dels treballadors transfronterers els que fan servir el servei.