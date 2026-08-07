L'ICGC publica el Visor SPIRAL, un inventari "transfronterer" d'esllavissades del Pirineu

BARCELONA, 7 ago. (EUROPA PRESS) -
L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), organisme adscrit al Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, ha publicat el Visor SPIRAL, un inventari "transfronterer" i harmonitzat d'esllavissades de tot el Pirineu.
El visor posa a l'abast d'administracions, professionals, investigadors i la ciutadania el "coneixement" de més de 20.000 d'esllavissades cartografiades en el conjunt dels Pirineus, des de Catalunya fins al País Basc, informa la Conselleria en un comunicat d'aquest divendres.
S'han inclòs totes les esllavissades des que es tenen dades: la més antiga és de 1427 i la més recent de 2025 --les antigues són menys freqüents per "falta de dades" i a mesura que s'apropen a l'actualitat hi ha més informació--.
La publicació del visor culmina un de les "fites" del projecte europeu SPIRAL (eStratègia PIRenenca d'Avisos per esLlavissades) en el qual treballen conjuntament equips d'Espanya, França i Andorra, i que està coordinat per l'ICGC.
PANEQUE
El projecte té com a objectiu construir una estratègia conjunta per prevenir els danys econòmics i socials que causen les esllavissades al Pirineu que, segons ha recordat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, "és un territori especialment vulnerable als efectes del canvi climàtic".
"Estem davant d'una eina de referència per a les administracions quant a la planificació territorial i la prevenció dels geoperills, i també per a la investigació i el coneixement científic", ha afegit.
L'inventari cobreix una superfície de prop de 25.000 quilòmetres quadrats i integra més de 20.000 moviments de vessant, entre els quals hi ha més d'1.600 grans lliscaments de terreny.