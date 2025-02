L'FMI valora positivament les inversions d'Andorra en habitatge, sanitat i educació

S'han presentat les conclusions de l'informe sobre el Principat corresponent al 2024

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 11 (EUROPA PRESS)

El Fons Monetari Internacional (FMI) valora positivament que el pressupost del 2025 del Principat d'Andorra reculli inversions per afrontar "els principals reptes del país" com l'habitatge, la millora del poder adquisitiu de la ciutadania, l'educació i la sanitat.

Així ho ha manifestat el cap de la missió de l'FMI a Andorra, Rodolphe Blavy, durant una roda de premsa aquest dimarts amb el ministre andorrà de Finances, Ramon Lladós, per presentar les conclusions de l'informe sobre Andorra corresponent a l'exercici 2024, informa l'executiu en un comunicat.

L'FMI destaca que el pressupost del 2025 és "equilibrat" perquè manté la política fiscal estable i a més subratlla que l'economia continua en creixement, per la qual cosa ofereix una finestra d'oportunitat per abordar els reptes del país a llarg termini.

Quant a la diversificació de l'economia, l'informe assenyala que l'acord d'associació amb la Unió Europea donaria un impuls a les reformes necessàries per dur a terme aquesta diversificació i així augmentar la productivitat d'Andorra.

Sobre el sector financer, l'FMI remarca la solidesa gràcies a la capitalització, la liquiditat i la rendibilitat del sector bancari, alhora que el Principat, segons l'organisme internacional, gaudeix "dels millors estàndards internacionals" de governança i transparència.

REPTES DE FUTUR

El representant de l'FMI ha assenyalat com els principals reptes de futur la sostenibilitat de les pensions, a més de tots els que es deriven del canvi climàtic, tenint en compte el model econòmic del país.

Sabent que l'economia andorrana depèn, en gran mesura, del turisme d'hivern, el cap de la missió ha remarcat la necessitat de dur a terme "reformes a llarg termini" per fer front a l'efecte del canvi climàtic en l'economia.

"ADEQUADES" MESURES EN HABITATGE

El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha valorat positivament l'informe de l'FMI i ha destacat que es valorin com "adequades" les mesures en matèria d'habitatge que duu a terme l'executiu, com la compra i rehabilitació d'immobles per destinar-los a la creació d'un parc públic d'habitatges a preu assequible.

Per elaborar l'informe, representants de l'organisme internacional han estat tres setmanes al Principat, durant les quals han mantingut trobades amb diversos departaments del Govern andorrà, i també amb actors econòmics del país.