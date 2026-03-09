L'FMI destaca la solidesa de l'economia andorrana i recomana reformes estructurals

L'organisme internacional preveu un creixement del PIB del 2,3% el 2026
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 9 (EUROPA PRESS)
El Fons Monetari Internacional (FMI) ha destacat la solidesa i la resiliència de l'economia andorrana en l'informe anual sobre el Principat.
Segons ha informat el Govern andorrà en un comunicat, l'organisme internacional assenyala mostres de creixement robust de l'economia del Principat, principalment pels sectors tradicionals, però també recomana continuar avançant en reformes estructurals.
El cap de la missió de l'FMI, Jeff Danforth, ha estat l'encarregat de presentar aquest dilluns les conclusions de la missió corresponent a la consulta de l'article IV del 2026, en una roda de premsa acompanyat pel ministre de Finances, Ramon Lladós.
L'INFORME
L'informe assenyala que el 2025 l'economia andorrana va tornar a superar les expectatives amb un creixement aproximat del 2,9%, mentre que la inflació mitjana mensual es va moderar fins al 2,4%, després del 3,2% registrat el 2024, i s'apunta que el mercat laboral continua en nivells pròxims a la plena ocupació.
El bon comportament dels ingressos fiscals també ha contribuït a millorar la posició pressupostària del país, amb un superàvit de l'executiu que es va situar al voltant del 2,5% del PIB el 2025, la qual cosa ha permès reduir el deute públic per sota del 30% del PIB.
Segons l'FMI, aquest marge fiscal ofereix a Andorra una base sòlida per continuar impulsant inversions estratègiques i reformes estructurals que reforcin el potencial de creixement a mig i llarg termini.
Malgrat aquesta evolució positiva, l'organisme internacional preveu que el ritme de creixement es moderarà progressivament en els pròxims anys, amb un creixement al voltant del 2,3% el 2026 que convergirà gradualment cap al seu nivell potencial, aproximadament de l'1,5% a finals de la dècada.
L'FMI assenyala que tot i que els riscos a curt termini es consideren equilibrats, l'economia andorrana continuarà exposada a factors externs per la seva elevada obertura.
REPTES ESTRUCTURALS
L'informe també assenyala diversos reptes estructurals que poden ralentir el creixement a mig termini si no s'adopten mesures, entre els quals destaquen la baixa productivitat, la dificultat d'accés a l'habitatge assequible i l'envelliment de la població.
Es tracta de factors que poden incrementar la despesa pública en pensions i sanitat i exercir pressió sobre les finances públiques, per la qual cosa l'FMI considera prioritari avançar en una reforma integral del sistema de pensions i adoptar mesures que garanteixin la sostenibilitat del sistema sanitari.
Quant al sector financer, l'ens subratlla que el sistema bancari continua mostrant resultats sòlids, en gran part gràcies al marc regulador i de supervisió impulsat per l'Autoritat Financera Andorrana.
Així i tot, recorda que la dimensió del sector bancari respecte a la mesura de l'economia requereix mantenir una supervisió estreta i garantir que les entitats disposin de coixins de capital adequats per gestionar els riscos sistèmics.
En aquest context, l'FMI considera que l'acord d'associació amb la UE pot representar una oportunitat significativa per al futur econòmic del país, ja que la integració al mercat únic europeu afavorirà la diversificació de l'economia andorrana, atraurà inversió de qualitat i reforçarà la resiliència davant possibles xocs externs.
REFORÇ DE LA COMPETITIVITAT
Finalment, l'FMI destaca la importància de continuar impulsant reformes estructurals orientades a reforçar la competitivitat i diversificar les fonts de creixement del país.
Entre les prioritats identificades esmenta millorar l'oferta d'habitatge assequible, l'impuls de la digitalització i de les competències tecnològiques, l'augment de la productivitat i el reforç de la integració amb les economies veïnes.