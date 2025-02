L'exconseller de BPA atribueix a Fernández Díaz la trama andorrana de les 'clavegueres'

Miquel denuncia al Congrés que "es van emportar per davant" el banc perquè no van obtenir els comptes que reclamaven

MADRID, 11 febr. (EUROPA PRESS) -

Qui va ser conseller delegat de Banca Privada d'Andorra (BPA) Joan Pau Miquel ha assenyalat aquest dimarts l'exministre d'Interior del PP Jorge Fernández Díaz com a organitzador de la branca andorrana de l'operació Catalunya, però també ha deixat caure la sospita que l'expresident del Govern central Mariano Rajoy va impulsar el procés per intervenir la seva entitat.

Així ho ha dit davant la comissió del Congrés que investiga la trama policial suposadament impulsada pel govern del PP contra l'independentisme català, la qual ha acusat d'haver intentat obtenir dades el 2014 sobre comptes bancaris de polítics nacionalistes. Segons ha dit, com que no les van aconseguir, van acabar propiciant la intervenció tant de BPA com de la seva filial espanyola, el Banco de Madrid.

En resposta al portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, Miquel ha dit tenir "acreditat" que "qui organitzava per activa i per omissió el funcionament d'aquesta corruptela parapolicial era el senyor Jorge Fernández Díaz". "Però molt em temo que la presència de Mariano Rajoy a Andorra el gener del 2015 va ser determinant perquè el procés es posés en marxa", ha indicat.

Es referia al procés d'intervenir el banc i, en concret, l'emissió d'una nota per part de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departament del Tresor dels Estats Units, suposadament basada en informació falsa facilitada per la policia espanyola, que relacionava l'entitat amb el blanqueig de capitals i que va motivar la intervenció per part del Govern d'Andorra.

INFORMACIÓ "INTENCIONADA I ESBIAIXADA"

Miquel ha assenyalat que la informació del Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals (SEPBLAC) sobre BPA continua sent "secreta o reservada", però s'ha mostrat convençut que va servir de base per a la nota de la FinCEN. "Per la nota publicada a FinCEN, nosaltres podem deduir clarament que la informació facilitada va ser intencionada i esbiaixada", ha apuntat.

Així ho creu perquè les causes que figuren en aquella nota del 2015 ja estaven "judicialitzades feia anys", havien estat sobresegudes en alguns aspectes, en d'altres eren "intranscendents des del punt de vista de l'economia americana", i contenia la "greu falsedat" que "els directius del banc cobraven per permetre aquest eventual blanqueig", quan encara avui "no hi ha ni una sola acusació en aquesta direcció".

Ha admès no tenir proves sobre la implicació de Rajoy. "No ho sostinc avui, però estic convençut que ho sostindrem abans o després", ha dit, després de recordar que a Andorra hi ha un procés judicial obert, entre d'altres, contra l'aleshores president espanyol. En aquest punt ha denunciat que hi ha "una dilació permanent" de la investigació perquè no s'atenen les comissions rogatòries ni es presten declaracions.

TRAMA "POLÍTICOPARAPOLICIAL"

El compareixent ha denunciat les "coaccions" i "amenaces" que ell, els seus socis i la plantilla del banc van patir a mans d'una trama "políticoparapolicial que va actuar a Espanya i fora d'Espanya" i que es "va emportar per davant un grup bancari amb més de 50 anys d'història i 700 treballadors".

Miquel, que va estar dos anys en presó preventiva, sospita que aquesta trama "segurament es va gestar molt a prop" del Congrés "a mans d'alguns policies que ho farien tot per Espanya" i que estaven "dirigits per uns polítics sense escrúpols ni moral"

A parer seu, va ser un clar cas de lawfare i ha apuntat directament a Fernández Díaz. "Ell és l'organitzador i cap pensant que, per acció o omissió va permetre que es fes tot això", ha sentenciat l'exbanquer.

DESCONEIX SI MONTORO O DE GUINDOS HI VAN INTERVENIR

Preguntat per la participació d'altres ministres d'aquell govern del PP com el titular d'Hisenda Cristóbal Montoro o d'Economia i ara vicepresident del Banc Central Europeu, Luis de Guindos, el compareixent ha dit que només tenia "acreditada" la del responsable d'Interior, tot i que ha dit que no sabia si actuava sol o amb consentiment de Mariano Rajoy. "Però ho demostrarem", ha garantit.

"Hem estat víctimes per no cedir al xantatge i les extorsions de funcionaris de l'Estat amb finalitats polítiques contra el nacionalisme català. Poc van importar les persones o que els bancs complissin escrupolosament amb la legalitat en cada moment, tot van ser danys col·laterals", ha dit.

En aquest context, ha confiat que la investigació parlamentària serveixi per contribuir a "reparar el dany" i a fer justícia i evitar que es puguin repetir episodis similars.

Miquel ha denunciat que "es va forçar la intervenció del banc per obtenir els comptes de clients nacionalistes catalans". En concret, ha relatat que l'any anterior a la intervenció, l'excomissari Marcelino Martín Blas li va dir que estaven "en guerra" amb aquests polítics i volien accés als comptes de Jordi Pujol, Artur Mas i Oriol Junqueras.

Prèviament, Celestino Barroso, agregat a l'ambaixada d'Espanya a Andorra, li havia dit que el Banc d'Espanya estava fent una inspecció al Banco de Madrid i que per evitar que es carreguessin l'entitat els havien de facilitar la informació que els demanaven.

"No van aconseguir accés a aquesta informació i van orquestrar la intervenció de BPA i Banco de Madrid", ha resumit Miquel, qui ha donat a la comissió la gravació de l'entrevista que va mantenir amb Celestino Barroso ha instàncies de Bonifacio Díaz, anterior agregat a l'ambaixada.

COMPTES DE LA FAMÍLIA PUJOL

El portaveu de Junts, Josep Pagès, s'ha interessat pels comptes que la família de l'expresident Jordi Pujol tenia a l'entitat andorrana i el compareixent ha assenyalat que per aquests diners cap membre de la família ha estat acusat de blanqueig de capitals. "Els diners de comptes dels membres de la família Pujol, que estaven dipositats a Banca Privada d'Andorra el 2014, van ser regularitzats", ha comentat.

Miquel ha garantit que la informació sobre els comptes de la família Pujol no va sortir del seu banc i que no sap quin n'és l'origen. Això sí, ha indicat que a ell qui li ho va demanar va ser Martín Blas, però desconeix si Barroso va fer gestions similars en algun dels altres quatre bancs del Principat.

Així ho ha dit en resposta a Rufián, qui ha destacat que només li anés malament a BPA, però no a altres entitats andorranes i li ha preguntat si creu que els responsables d'altres bancs van poder accedir a donar a aquests policies les dades que reclamaven.