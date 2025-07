L'Estació Nacional d'Autobusos d'Andorra canvia de nom per homenatjar Joan Nadal

A partir d'ara es dirà Estació d'Autobusos Joan Nadal

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 21 (EUROPA PRESS)

L'Estació Nacional d'Autobusos d'Andorra canviarà de nom per retre homenatge a Joan Nadal, qui va morir l'any passat i va ser fundador d'Autocars Nadal i una figura important en la història del transport de viatgers al país.

El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, i el secretari d'estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, han oficialitzat aquest dilluns el canvi de nom de la infraestructura, que ara es diu Estació d'Autobusos Joan Nadal, informa el Govern d'Andorra en un comunicat.

Durant l'acte d'homenatge, s'ha descobert el nou nom de l'estació, un reconeixement institucional a la seva destacada contribució al desenvolupament de la mobilitat a Andorra.

Allà, Espot ha destacat "l'esforç, la perseverança i la visió clara de futur" que va tenir la família Nadal quan va transformar, textualment, un petit negoci en una estructura sòlida, moderna i respectada.

"Van apostar, com també van fer altres empreses de transport del país, per molts aspectes: l'obertura de rutes internacionals, la modernització de la flota, i també la digitalització dels serveis per adaptar-se als nous temps", ha destacat.

FAMILIARS I GOVERN

Seguidament, la filla de l'homenatjat, Ester Nadal, ha expressat en nom de la família "l'enorme gratitud per aquest reconeixement tan significatiu, que posa en valor la seva dedicació i passió pel seu país i pel transport públic".

Per la seva banda, Forné ha posat en valor la tasca de Joan Nadal i l'aposta per impulsar una infraestructura clau com l'Estació Nacional, que es preveu que aquest any pugui arribar a vehicular prop de mig milió de persones.

L'homenatge ha conclòs amb una petita actuació artística a càrrec d'Ester Nadal i Lluís Cartes, i amb un piscolabis obert a tots els convidats.