L'escriptor de Sabadell (Barcelona) Toni Mata guanya el Premi Carlemany per al foment de la lectura

Aconsegueix el guardó amb l'obra 'El centre del món'
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 10 (EUROPA PRESS).
L'escriptor, guionista i còmic català Toni Mata Damunt (Sabadell, 1982) ha estat el guanyador del 15è Premi Carlemany per al foment de la lectura convocat pel Govern d'Andorra i Grup 62 a través de Columna Edicions.
La seva obra 'El centre del món' ha estat seleccionada com la millor entre els 31 originals que es van presentar a un premi dotat amb 8.500 euros, aportats pel Govern andorrà i el Grup 62, informa aquest dimarts l'executiu en un comunicat.
El jurat encarregat de seleccionar l'obra guanyadora està format per nou estudiants d'entre 14 i 16 anys, tots ells alumnes dels tres sistemes educatius d'Andorra, que han seleccionat les obres amb la supervisió dels professors de literatura.
Prèviament, un consell lector format per les escriptores catalanes Maria Carme Roca i Laia Aguilar; les professores dels tres sistemes educatius d'Andorra Nina Carbonell, Sílvia Sinfreu i Alèxia Carreras, i l'editora i representant de Columna Edicions, Glòria Gasch, ha estat l'encarregat de seleccionar les tres obres finalistes que s'han entregat al jurat.
L'obra guanyadora explica la història de la Paula, una jove que amb 17 anys ja s'ha adonat que el centre del món són els diners, que ho condicionen tot, incloent-hi la seva humil família, que queda atrapada en una situació que no sap si podrà resoldre.
La novel·la parla sobre l'ambició, la llibertat financera i les complexes relacions familiars marcades per les diferències econòmiques.
L'edició del llibre serà aquest 2026, amb el segell de Columna Edicions i es publicarà el 13 de maig del 2026, moment en què també està previst el lliurament del premi, que es durà a terme a Andorra.
L'AUTOR
Toni Mata Damunt és autor de la novel·la juvenil 'Nascuts per ser breus', guardonada amb el Premi Joaquim Ruyra, el Premi Menjallibres i el Premi Protagonista Jove, i de la seqüela 'L'alè dels llaurats'.
També ha publicat els llibres humorístics 'Momentos poco estelares de la humanidad' i 'Alieanció mental transitòria', Premi Caterina Albert per a joves autors, i col·labora habitualment en mitjans de comunicació com a guionista, director i col·laborador.