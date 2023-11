Les visites d'adolescents al servei de Salut Mental d'Andorra s'incrementen un 50% en un any

Presentat l'Observatori de la Infància 2023



Les visites de menors d'entre 11 i 14 anys a les consultes externes del servei de Salut Mental del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) han augmentat un 50% entre 2021 i 2022.

Així ho recull l'Observatori de la Infància 2023 elaborat per Unicef Andorra i Andorra Recerca + Innovació (AR+I) i que s'ha presentat aquest dimarts en una roda de premsa.

Concretament, el 2022 es van registrar 4.030 visites d'adolescents d'entre 11 i 17 anys, mentre que el 2021 van ser 2.688.

En el cas de nens de 0 a 10 anys, s'ha passat de 1.412 visites el 2021 a 2.057 el 2022, la qual cosa suposa un increment del 46%.

El cap del servei de Salut Mental del SAAS, Carlos Mur, ha detallat que les 2.057 visites del 2022 suposa la xifra "més alta" dels últims cinc anys, en què es va oscil·lar entre un mínim de 1.343 visites el 2020 i un màxim de 1.516 visites el 2019.

Mur també ha detallat que les 6.087 visites totals registrades corresponen a 1.008 usuaris diferents, la qual cosa representa que "un 8% del total de la població" d'entre 0 i 17 anys a estat atesa en el servei.

"És un percentatge important", ha admès Mur, que alhora ha destacat que el nombre d'hospitalitzacions no creix al mateix ritme, per la qual cosa considera que els recursos existents funcionen bé, ha dit textualment.

El cap de Salut Mental ha insistit que cal aprofundir en la prevenció perquè l'hospitalització "sigui l'últim recurs" i que només arribin aquí els casos més greus.

Segons les dades de l'Observatori, durant el 2022 un total de 54 menors d'edat van estar ingressats a la unitat d'hospitalització infantil-juvenil, 43 van ser atesos a l'hospital de dia i 28 al Servei de Rehabilitació Comunitària per a adolescents.

DIAGNÒSTICS

Un 12,5% dels casos van obtenir un diagnòstic de trastorn mental i del comportament a causa d'altres substàncies.

D'altra banda, un 6,25% dels atesos presentaven un diagnòstic d'esquizofrènia o trastorns esquizotípics i delirants.

Un 31,25% d'usuaris van ser diagnosticats de trastorns afectius, i segons Mur, un dels principals símptomes és l'insomni vinculat "a l'abús" de les tecnologies i els mòbils fins molt tard.

Finalment, un 50% dels diagnòstics van ser per trastorn mental i del comportament, com trastorns de neurodesenvolupament, trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat o trastorn de l'espectre autista.

PREOCUPACIONS

Per la seva banda, el director d'Unicef Andorra, Albert Mora, ha reiterat la seva preocupació per la baixa natalitat i les dificultats econòmiques que pateixen algunes famílies.

En aquest sentit Mora ha demanat "avançar" cap a la gratuïtat de les escoles bressol per ajudar a revertir la tendència a la baixa dels naixements.

De fet, l'Observatori recull que el percentatge de població d'entre 0 i 17 anys és del 15,4%, la xifra "més baixa d'Europa", ha apuntat el coordinador de l'àrea de sociologia d'Andorra Recerca + Innovació, Joan Micó.

Mora també s'ha mostrat preocupat per l'obesitat i la "correlació" existent entre l'abús de les tecnologies i el sedentarisme.