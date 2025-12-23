El Govern del Principat nomena l'exministra Sílvia Calvó com a nova directora general de FEDA
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 23 (EUROPA PRESS)
Les tarifes elèctriques pujaran un 2,8% a Andorra el 2026 després que aquest dimarts el consell de ministres hagi aprovat la proposta d'increment feta per la companyia elèctrica nacional, Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA).
Ho ha anunciat el ministre portaveu, Guillem Casal, en la roda de premsa posterior a la reunió ministerial, destacant que l'augment correspon a l'IPC registrat al novembre i que serà "inferior" a la inflació amb la qual el Principat preveu tancar el 2025.
La pujada afectarà totes les tarifes de manera "unificada" excepte la bonificada, dirigida a famílies en situació de vulnerabilitat, que continuarà congelada, una modalitat que actualment s'aplica a unes 500 famílies.
El portaveu ha destacat que l'actualització tarifària encara manté els preus de l'electricitat a Andorra per sota dels països veïns; concretament, les tarifes a Andorra són "un 40% més barates" que als estats de l'entorn.
Igualment, ha destacat que l'augment de tarifes té com a objectiu mantenir la coherència en la política de preus, conservant les premisses de contribuir al desenvolupament econòmic d'Andorra, afavorir l'estalvi energètic, protegir els sectors més desfavorits, repercutir part dels preus de cost de l'energia elèctrica i mantenir l'equilibri financer de FEDA per encarar inversions necessàries en la transició energètica.
NOVA DIRECTORA GENERAL
D'altra banda, el consell de ministres també ha acordat el nomenament de l'exministra de Medi Ambient i actual cap de gabinet del Govern andorrà, Sílvia Calvó, per ocupar la direcció general de FEDA a partir del pròxim mes de febrer.
Calvó substituirà al capdavant de la parapública energètica l'actual director general, Albert Moles, que ocupava el càrrec des del 2006 i que ara arriba a l'edat de jubilació.
Encara que Calvó s'incorporarà a FEDA al febrer, durant dos mesos tindrà suport de l'actual director general per garantir un traspàs d'informació i coneixement "el més ampli possible".