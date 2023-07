Les reclamacions de clients contra les entitats financeres andorranes cauen gairebé un 50% el 2022

L'Autoritat Financera Andorrana (AFA) publica la memòria d'activitats



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 28 jul. (EUROPA PRESS) -

Les reclamacions de clients contra les entitats financeres que han arribat a mans de l'Autoritat Financera Andorrana (AFA) van baixar un 47,83% el 2022, segons consta en la memòria d'activitats de l'exercici de l'any passat que s'ha publicat aquest divendres.

L'any passat l'organisme supervisor va rebre 12 queixes, respecte a les 23 del 2021, i les principals temàtiques de les reclamacions se centren en les comissions que les entitats apliquen als clients, que en qüestionen "tant l'oportunitat en el cobrament com l'increment", i les relacionades amb la cobertura de les pòlisses de determinades assegurances.

En concret, han comptabilitzat quatre queixes per comissions (11 el 2021); tres per operacions bancàries, com cancel·lació de préstecs o endarreriments en la gestió de transferències (una el 2021); una per operacions amb productes d'inversió (cinc el 2021); una per cancel·lació o obertura de comptes i una altra testamentària (igual que el 2021) i dues per assegurances (una el 2021).

No es va registrar cap reclamació per falsificació de signatura o frau de targetes (una l'any anterior) ni tampoc per improcedents (dues el 2021).

CANAL DE RECEPCIÓ

La memòria també detalla que la majoria de reclamacions s'han fet a través del web de l'AFA (cinc) o presencialment (cinc), mentre que dues van arribar per correu electrònic.

També hi ha hagut nou queixes que s'han presentat amb dosiers que, "o no estaven complets o no havien seguit el procés establert" per poder-les presentar a l'AFA, que exigeix que prèviament s'hagi presentat a l'entitat afectada.

Igualment, recorden que els informes emesos per l'AFA en relació amb les reclamacions "no tenen caràcter resolutiu" pel que fa a les responsabilitats contractuals entre client i entitat, matèria que està reservada als tribunals jurisdiccionals.

CONSULTES

En el document també s'exposa que el 2022 es van rebre 247 consultes d'andorrans o residents en relació amb el marc jurídic aplicable al sistema financer andorrà, la qual cosa suposa gairebé un 31% menys que el 2021 (189).

La majoria (47) estaven relacionades amb la temàtica de la innovació: 30 amb el blockchain o actius digitals, 12 de serveis de pagament i entitats de diners electrònics, quatre per venedors i una per altres assumptes de l'àmbit de la innovació.

També hi va haver 39 consultes en matèria d'autoritzacions per operar al Principat (set el 2021); 33 per a creació d'entitats (42 el 2021); 29 sobre assegurances (17 un any abans); deu per adquisició d'euros andorrans (quatre el 2021); quatre per qüestions de 'factoring', 'lising' o 'renting' (dues el 2021); tres pel codi LEI (dues el 2021); dues relacionades amb l'OIC de dret andorrà (una el 2021); una per dipòsits derivats de tràmits del servei d'immigració (quatre el 2021) i 79 per altres afers (69 l'any anterior).

L'AFA afirma que durant el 2022 van donar resposta a un total de 213 consultes, que s'ha mantingut el procés d'anàlisi i resposta dels pendents, i que el termini mitjà de resposta ha estat de sis dies, cinc menys que l'any anterior.

AVISOS I SANCIONS

Finalment, l'AFA no ha incoat cap expedient sancionador el 2022, però va formular tres avisos a tres entitats supervisades, dues més que el 2021.

Concretament, un avís va ser per "falta de rigor" en el compliment del procediment establert en l'article 51 de la Llei 10/2008 en relació amb la preceptiva sol·licitud d'autorització prèvia que s'ha de presentar a l'AFA.

Un altre es va formular perquè faltava la comunicació de baixa de treballadors amb accés a l'Oficina Virtual de l'AFA, i l'últim per contractar una entitat auditora externa per als comptes anuals sense autorització del supervisor i la falta d'informació proporcionada en relació amb l'actuació de l'auditor.