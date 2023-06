Les peticions per accedir a la nacionalitat andorrana baixen un 7,4% el 2022

És la segona xifra més baixa dels últims 20 anys



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 30 maig (EUROPA PRESS) -

Un total de 961 persones residents a Andorra van sol·licitar la nacionalitat andorrana durant el 2022, la qual cosa suposa una variació negativa del 7,4% respecte al 2021 (1.038) i un 39,6% menys que fa deu anys (1.474 sol·licituds el 2012).

Segons les dades publicades aquest dimarts pel departament d'Estadística, la del 2022 és la segona xifra més baixa de les dues últimes dècades, només superada per les 838 peticions registrades el 2020, any en què alguns tràmits van quedar suspesos per la pandèmia de covid-19.

En canvi, el rècord d'obtenció de la nacionalitat, segons la nota d'Estadística, es va registrar el 2005, amb 2.355, però a partir d'aquí, el nombre de persones que accedeixen a la nacionalitat han anat a la baixa.

També s'assenyala que, del total de sol·licituds presentades, 611 van ser atorgades "amb plenitud de drets" (63,6%) i 349 van ser resultes amb el reconeixement del dret d'adquisició de la nacionalitat a títol provisional (36,3%).

De les sol·licituds atorgades amb plenitud de drets, 383 es van adquirir "per origen" i 228 per adquisició, concreta el departament d'Estadística.

Ha recordat que qui accedeix a la nacionalitat andorrana per adquisició ha de renunciar a la nacionalitat anterior, ja que el Principat no permet la doble nacionalitat.

Així, les 349 que es van resoldre amb el reconeixement del dret d'adquisició de la nacionalitat a títol provisional, depenien del fet que la persona interessada, "en el termini legalment establert", acredités la pèrdua de la o les nacionalitats d'origen.

MATRIMONI O RESIDÈNCIA

Estadística assenyala que, d'acord amb la normativa europea en matèria estadística de migració i protecció internacional, l'estadística d'adquisicions de nacionalitat de residents només considera els processos que impliquen un canvi de nacionalitat i que es refereixen a residents.

En aquest sentit, durant el 2022, de les 22 adquisicions de nacionalitat, el 78,9% s'obtenen a través de l'opció de residència (la llei fixa un mínim de 20 anys de residència al Principat) i el 16,2%, per matrimoni.

El 43,9% de les adquisicions per residència corresponen a homes i el 56,1% a dones, i es caracteritzen per ser majoritàriament de persones que han nascut a Espanya i que han renunciat a la nacionalitat espanyola, tot i que també destaquen les persones nascudes a Portugal (9,4%).

Quant a les adquisicions de la nacionalitat per matrimoni, el 2022 van adquirir la nacionalitat andorrana més dones (59,5%) que homes (40,5%).