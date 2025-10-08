Les fronteres andorranes no estaran afectades de moment pel sistema de control Entry/Exit

El Govern del Principat segueix negociant un acord específic
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 8 (EUROPA PRESS)
La UE començarà a aplicar aquest diumenge el nou sistema de control de fronteres Entry/Exit, segons un comunicat del Govern d'Andorra, i França i Espanya han informat que ara com ara el sistema no afectarà les fronteres del Principat.
Els països amb fronteres exteriors de l'espai Schengen, com França i Espanya, han de començar a aplicar el reglament en alguns dels seus punts fronterers, però el reglament eximeix d'aquests controls als andorrans i residents nacionals de la UE.
NEGOCIACIÓ
Així i tot, el Govern constata que la seva aplicació podria afectar les fronteres andorranes "si s'aplica de forma rigorosa": per això, des de setembre de 2024 Andorra i Brussel·les negocien un acord específic per modular l'aplicació del sistema, un acord que també implica una negociació amb Espanya i França.
La negociació de l'acord sobre gestió de fronteres està "bastant avançat" i segons les informacions obtingudes es preveu mantenir l'operativa actual amb Andorra, per la qual cosa el Govern no preveu "canvis significatius" en els punts fronterers respecte a la situació actual.
Amb el nou sistema, que té com a objectiu modernitzar el control de fronteres i fer-lo més segur i eficient, s'implantarà una base de dades biomètrica que substituirà els tradicionals segells en el passaport per a un registre digital d'entrades i sortides dels viatgers que no són ciutadans de la UE ni de l'espai Schengen.
El registre permetrà a les autoritats europees calcular amb precisió els dies d'estada autoritzats (un màxim de 90 dies de cada període de 180 dies) i detectar automàticament que excedeixi el temps permès.
L'Entry/Exit System s'aplicarà a totes les persones procedents de països tercers, a excepció dels nacionals andorrans, tant si necessiten visat com si tenen entrada lliure.
En canvi, els ciutadans de la UE, de l'espai Schengen o residents legals en un estat membre no estaran subjectes al nou sistema, que segons el reglament europeu preveu un període de desplegament de sis mesos.