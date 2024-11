Les estacions d'esquí Grandvalira Resorts inverteixen 20,9 milions en la temporada d'hivern

Andorra rep un 113% més de visitants de països llunyans durant l'hivern en l'última dècada

ORDINO (ANDORRA), 12 (EUROPA PRESS)

Les estacions d'esquí de Grandvalira Resorts han invertit 20,9 milions d'euros en la temporada d'hivern 2024-2025, que tenen previst que comenci el pròxim 30 de novembre si les condicions meteorològiques ho permeten.

Segons ha detallat Grandvalira Resorts en un comunicat aquest dimarts, de la inversió total, 17,2 milions corresponen a Grandvalira; 2,3 milions a Pal Arinsal i 1,4 milions a Ordino Arcalís.

El director de màrqueting de Grandvalira Resorts, David Ledesma, ha destacat que s'ha mantingut "un alt nivell d'inversions" que es destinaran principalment a potenciar la capacitat productiva de neu de cultiu i, sobretot, a millorar l'experiència del client.

Entre les inversions destaquen un teleesquí, el nou Estadi Eslalom Creand de Soldeu, els fonaments d'un edifici multifuncional al Pas de la Casa i mesures en matèria de sostenibilitat i medi ambient que contribueixin a la reducció de les emissions de diòxid de carboni.

ANDORRA TURISME

La presentació s'ha dut a terme a l'Auditori Nacional d'Andorra, en la qual Andorra Turisme també ha presentat les novetats per a una temporada en què volen continuar augmentant el nombre de visitants de països llunyans, informa l'organisme en un comunicat.

El director general d'Andorra Turisme, Betim Budzaku, ha afirmat que "el futur d'Andorra és internacional" i ha concretat que en l'última dècada han augmentat un 113% els visitants procedents de mercats llunyans, fins als 616 durant la temporada passada.

Per potenciar aquesta mena de públic, Andorra Turisme durà a terme accions específiques per atreure aquests mercats i Budzaku ha destacat les que s'han implementat aquest 2024 als Estats Units, el Canadà, Mèxic, Colòmbia o el Brasil.

PERNOCTACIONS

El responsable d'Andorra Turisme ha reiterat que l'estratègia aposta per un públic que allargui la seva estada al país i que no només hi passi el dia, una tendència que s'ha revertit "de manera clara".

Segons les dades presentades, el 2013 només el 39% dels visitants de la temporada d'hivern es quedaven a dormir a Andorra, mentre que durant la temporada passada els que hi van pernoctar ja van superar el 53%.

Els responsables de turisme del Principat també han anat a fires específiques del sector prèmium per donar a conèixer el segell Andorra Selected, com Connections Luxury o ILTM Cannes, i el 2025 assistiran a d'altres amb l'associació XO Private.

A nivell europeu, la campanya de comunicació d'hivern, en què s'han invertit 3,1 milions d'euros, es durà a terme a Portugal, Irlanda, el Regne Unit, Suècia, els Països Baixos, Bèlgica i Itàlia, a més de França i Espanya.