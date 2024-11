Les Andbank GSeries 2024-25 d'Andorra començaran el 21 de desembre i dupliquen categories

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 21 (EUROPA PRESS)

La competició automobilística de curses sobre gel Andbank GSeries 2024-2025, al Circuit Andorra - Pas de la Casa, començarà el 21 de desembre i duplicarà (respecte a la passada edició) el repertori de categories que seran el gruix del campionat durant la temporada.

Així, torna la categoria reina (amb els prototips Giand construïts per PCR Sport) i s'incorporen els SpeedCar (Carcross), que se sumen conjuntament als Side By Side i al Clio Ice Trophy, informen en comunicat els organitzadors, que han presentat el certamen aquest dijous a la seu d'Andbank.

Quant al calendari, s'avança el començament: la G1 se celebrarà per primera vegada l'any en curs (21 de desembre); es reprendrà a principis del 2025 amb dos 'meetings' consecutius (G2 l'11 gener i G3 el dia 18); i la G4 serà l'1 de febrer, tot i que l'organització es reserva el dia 15 davant de possibles eventualitats.

Tots els 'meetings' es fan al Circuit Andorra - Pas de la Casa, però consten de diferents traçats, la qual cosa també fomenta l'aparició de diversos candidats a la victòria en cada categoria.

ÀLEX BERCIANOS (CIRCUIT)

El director del Circuit Andorra - Pas de la Casa, Àlex Bercianos, ha destacat aquest dijous que hi hagi quatre categories, entre les quals tornen els Giand com la seva aposta per la categoria reina, i que ja està completa "una mitjana del 75% de la inscripció de les categories".

"Començarem a provar els nous Giand i pot ser que tinguem un nou prototip per a la temporada 2025-26", ha afegit, i també ha subratllat la part tecnològica del circuit, per exemple perquè el públic pugui veure el 'live timing' en directe mitjançant les TV.

MARIA SUÁREZ (ANDBANK)

Maria Suárez (Andbank) ha agraït "la contínua feina que estan duent a terme Àlex i el seu equip al circuit per oferir la millor experiència durant tot l'any".

Els organitzadors han destacat que aquest és el circuit permanent més alt del món (2.400 metres d'altitud) i serà així la seu de l'"únic certamen de curses sobre gel que se celebri al sud d'Europa".