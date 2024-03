L'Autoritat Financera Andorrana veu l'acord amb Europa "positiu" per al sector

Prenen possessió tres dels sis càrrecs del consell d'administració de l'organisme



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 27 març (EUROPA PRESS) -

El president de l'Autoritat Financera Andorrana (AFA), Raül González, ha afirmat aquest dimecres que l'acord d'associació amb la Unió Europea que està negociant el Principat "ha de ser positiu" per al sector.

A parer seu, l'acord permetrà posar "absolutament al mateix nivell" els bancs andorrans i els de la resta d'Europa i que les entitats del Principat accedeixin a un mercat molt més gran amb igualtat de condicions.

González ho ha afirmat en unes declaracions a la premsa posteriors a l'acte de presa de possessió de tres dels sis integrants del consell d'administració de l'organisme: Maanan Auraghe, Josep Capella i Beatriu Pintos.

El president de l'AFA ha recordat que des que es va signar l'Acord Monetari el 2011, el regulador ha assumit noves competències i més responsabilitats "amb solvència".

En aquest sentit, ha apuntat que si finalment el poble andorrà aprova l'acord d'associació en referèndum, l'AFA haurà d'assumir altres competències, i ha assegurat que l'entitat està "preparada" per fer-ho.

Ha informat que s'està fent una anàlisi per determinar les noves responsabilitats que s'hauran d'assumir i que, ara com ara, la valoració de l'anàlisi tècnica de l'acord és "positiva".

CONFIDENCIALITAT

En canvi, González no s'ha volgut manifestar sobre aspectes concrets de l'acord, com la transitòria de 15 anys pactada per poder-se adaptar a la normativa europea sobre serveis financers, escudant-se en la "confidencialitat" de l'organisme.

Ha fet servir el mateix argument per no donar detalls sobre les diferents reunions que s'han mantingut amb el Banc d'Espanya i el de França per negociar la possibilitat que un d'ells pugui arribar a actuar com a prestador d'última instància d'Andorra.

Després de ser preguntat per la carta que els supervisors europeus van enviar alertant dels "riscos" que suposava l'acord d'associació amb Andorra, González ha manifestat que desconeixia el "perquè" de la missiva però ha assegurat que actualment no hi ha cap recel.