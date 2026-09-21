L'Autoritat Financera Andorrana (AFA) podrà accedir a mecanismes de liquiditat del BCE

El Govern del Principat ha aprovat una modificació legislativa per permetre-ho
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 21 (EUROPA PRESS)
El Govern d'Andorra ha aprovat el projecte de llei de modificació de la llei de l'autoritat financera andorrana (AFA) i de la llei de creació de reserves internacionals i accés a l'assistència urgent de liquiditat per preparar l'accés a mecanismes de liquiditat en euros del Banc Central Europeu (BCE).
Concretament, la modificació permet preparar l'accés a la facilitat EUREP ('Eurosystem repo facility for central banks') de l'Eurosistema, informa el Govern andorrà en un comunicat aquest dilluns.
El ministre de Finances, Ramon Lladós, ha assegurat que el canvi legislatiu i el posterior accés a l'EUREP permetrà que el sistema financer del país sigui "molt més competitiu i resilient".
El projecte de llei incorpora les habilitacions necessàries perquè l'AFA pugui operar amb l'Eurosistema i amb els bancs centrals de la zona euro.
Cal recordar que Andorra utilitza l'euro com a moneda oficial en el marc de l'acord monetari amb la UE, però no disposa d'un banc central propi ni té accés directe als instruments ordinaris de política monetària de l'Eurosistema.
MÉS CAPACITAT DE RESPOSTA
La modificació prepara el marc jurídic perquè l'AFA pugui complementar els mecanismes interns existents amb fonts externes de liquiditat en euros, reforçant així la capacitat de resposta en eventuals necessitats del sistema financer andorrà.
Per reforçar la capacitat d'actuació en eventuals episodis de tensió financera, el 2022 Andorra va crear un mecanisme propi d'assistència urgent de liquiditat, sustentat en reserves internacionals, si bé amb la facilitat EUREP del BCE es considera que es pot avançar un pas més.
POSSIBILITATS
La reforma permetrà a l'AFA subscriure acords amb bancs centrals estrangers, obrir-hi comptes i accedir a les infraestructures necessàries per gestionar operacions de liquiditat.
També es podran rebre i mobilitzar actius financers d'alta qualitat aportats com a garantia per les entitats bancàries andorranes i canalitzar la liquiditat obtinguda cap a les entitats elegibles i solvents del Principat.
D'aquesta manera l'AFA disposarà del marc jurídic per canalitzar fonts externes de liquiditat cap al sistema bancari andorrà.
Alhora, la reforma manté la separació entre les reserves internacionals pròpies d'Andorra i els recursos que es puguin obtenir de bancs centrals estrangers, i es manté el marc actual de reserves internacionals pròpies de l'AFA establertes en 250 milions d'euros.