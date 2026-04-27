L'Audiència Nacional eximeix l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol per la seva deterioració cognitiva

Alberto Paredes - Europa Press - Arxiu
BARCELONA, 27 abr. (EUROPA PRESS) -
El tribunal de l'Audiència Nacional que jutja la família Pujol per presumpte enriquiment il·lícit ha acordat eximir de responsabilitat penal l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley, de 95 anys, després que aquest dilluns s'hagi sotmès a un altre reconeixement mèdic.
Així ho ha anunciat el president del tribunal, que ha precisat que, després de l'avaluació mèdica i d'una reunió dels membres del tribunal amb l'expresident, en presència del forense i de la defensa, s'ha acordat que quedi "fora del procediment".
La Fiscalia Anticorrupció reclamava per a l'expresident 9 anys de presó i una multa de 204.000 euros com a presumpte autor de delictes d'associació il·lícita i blanqueig de capitals.
Anticorrupció acusava Pujol i els seus set fills, contra els quals es manté la imputació, d'haver format una suposada associació il·lícita per enriquir-se durant dècades amb activitats corruptes valent-se de la seva posició política.
També acusa 15 presumptes col·laboradors, entre ells, empresaris que haurien contribuït a blanquejar la fortuna dels Pujol a través de societats instrumentals que presumptament gestionava el primogènit de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola.
Tant la Fiscalia com l'Advocacia de l'Estat sostenen que diversos empresaris van pagar comissions a canvi de rebre adjudicacions públiques i que per ocultar la procedència il·lícita dels fons es van fer operacions fictícies i rebutgen que la fortuna de la família a Andorra sigui l'herència de l'avi Florenci Pujol.
INFORME PREVI
Al novembre, metges forenses dels jutjats de Barcelona es van desplaçar al domicili de l'expresident de la Generalitat i li van fer diverses proves cognitives per determinar si estava en condicions d'enfrontar-se al judici.
En les conclusions de l'informe, al qual va tenir accés Europa Press, i que va ser remès a l'Audiència Nacional, es va determinar que Pujol pateix "un diagnòstic de trastorn neurocognitiu major de tipus mixt (de tipus Alzheimer i de tipus vascular)".
Aquest trastorn porta associat una deterioració cognitiva moderada que és "irreversible, progressiu, evolutiu i sense tractament eficaç".
Per tot això, els professionals van concloure que l'expresident no estava en condicions ni de desplaçar-se fins a Madrid ni de declarar, en determinar que no disposava de la capacitat processal per defensar-se.
No obstant això, el tribunal de l'Audiència Nacional va citar presencialment aquest dilluns l'expresident a la seu de San Fernando de Henares (Madrid) i va acordar que fos sotmès a un nou reconeixement mèdic per decidir si prendre-li o no declaració.
ELS FILLS
Està previst que aquest dilluns comencin les declaracions de la resta d'acusats, entre els quals hi ha els fills de Jordi Pujol: Jordi, Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta i Mireia.
El ministeri públic sol·licita la pena més elevada per a Jordi Pujol Ferrusola, per a qui demana 29 anys de presó per presumptes delictes d'associació il·lícita, falsedat documental, blanqueig de capitals, frustració de l'execució i delictes fiscals.