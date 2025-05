L'arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra felicita el papa Lleó XIV

Vives considera que és una persona "de consens"

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 9 (EUROPA PRESS)

L'arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra, Joan-Enric Vives, i el bisbe coadjutor, Josep-Lluís Serrano, han enviat aquest divendres, a través de la Nunciatura Apostòlica a Espanya i Andorra, una carta de felicitació conjunta al sant pare León XIV amb motiu de la seva elecció com a nou pontífex de l'església universal.

Segons ha informat el bisbat en un comunicat, la missiva la signen Vives i Serrano en nom del Principat d'Andorra, dels seus ciutadans i autoritats i del seu propi.

Concretament, li han enviat la seva més cordial felicitació per l'elecció que el Senyor ha manifestat en la seva persona perquè dirigeixi el destí del poble de Déu en el bé de la "unitat i de la pau" entre tots els pobles.

Igualment, han informat que pregaran a Jesucrist perquè il·lumini i beneeixi Sa Santedat, li concedeixi fortalesa apostòlica per ser "principi i fonament" visible de la unitat en la fe i de la comunió en la caritat, i faci fructífer el seu pontificat omplint-lo de les seves benediccions.

VALORACIÓ

Dijous al vespre, després de saber-se que Robert Prevost seria el nou Papa, l'arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra va celebrar que l'elegit desitgés la pau des de l'inici i fos un "deixeble" de Francesc.

En unes declaracions publicades per les xarxes socials del bisbat, Vives va destacar que Prevost és una persona "de consens" i va recordar que el va conèixer a Roma un any enrere per demanar-li el nomenament d'un bisbe coadjutor i que el nou Papa va intervenir en la designació de Serrano, i considera que coneix les qüestions relacionades amb Andorra.

Vives va definir el nou pontífex com un home afable però alhora una mica "cohibit", va destacar el fet de ser augustinià i que durant la seva trobada al Vaticà li va semblar una persona reservada i cautelosa.

Després de recordar que Prevost és especialista en matemàtiques, el copríncep considera que és una persona "molt tècnica", que prové del món de les ciència i per aquest motiu pensa que es podria acostar al món dels joves.