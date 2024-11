L'app de Myandbank incorpora les assegurances de vida i salut d'Andbank i permet simular-ne el cost

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 5 (EUROPA PRESS)

El banc digital Myandbank ha incorporat a la seva aplicació les assegurances de vida i salut d'Andbank Assegurances i permetrà al client simular el cost aproximat de la prima, segons les opcions i cobertures que hagi triat.

El client podrà sol·licitar l'assegurança i un gestor d'Andbank Assegurances contactarà amb ell per acabar la contractació o resoldre els dubtes sorgits durant la simulació, informa Andbank en un comunicat aquest dimarts.

Per a la simulació, l'app demanarà dades com l'import desitjat per a la cobertura de vida, la professió, el pla d'assistència sanitària a incloure o si vol cobertures addicionals, com mort per accident.