Laporta acusa el Madrid de "barcelonitis" i d'"estirar com un xiclet" el cas Negreira

BARCELONA 28 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, ha acusat aquest divendres el Reial Madrid i el seu president, Florentino Pérez, de mantenir una "profunda barcelonitis" i d'"estirar com un xiclet" el cas Negreira, hores abans de la presentació del llibre 'Principat blaugrana: un país amb sentiment culer' a la Sala Green Box d'Andorra la Vella (Andorra).
"Ara que me'n recordo de les declaracions en l'Assemblea del Madrid, que no he tingut oportunitat de comentar i ara que soc a Andorra les comento", ha començat Laporta, abans de carregar contra el relat del club blanc sobre els pagaments a l'exvicepresident del CTA.
"Penso que estan fora de joc i denoten una profunda barcelonitis. Han de parlar del Barça per justificar no sé què. Estan estirant com un xiclet el tema del Negreira, perquè saben que no hi ha res, però és la seva manera de justificar una cosa que no és certa: el Barça no ha comprat mai àrbitres", ha afirmat.
Laporta també ha assegurat que al Barça "generalment no l'afavoreixen els àrbitres", mentre que "el que sí que és cert és que han afavorit tota la vida el Reial Madrid".
Ha posat d'exemple el partit de la setmana passada en el duel contra l'Elx. "El Madrid marca dos gols que, vaja, per mi no ho són: en un el Bellingham toca amb el braç i en l'altre el Vinicius trenca gairebé el nas a l'Iñaki". "Aquests dos gols no haurien d'haver pujat al marcador i ara el Barça estaria liderant LaLiga", ha afegit.
En resposta a les crítiques provinents del Bernabéu, el dirigent blaugrana ha sostingut que al Madrid "tenen una mania persecutòria contra la millor etapa de la història del Barça", i després de recordar que entre 2004 i 2015 el club va ser "hegemònic", "la referència mundial" i "l'equip que jugava millor, més reconegut i admirat arreu del món".