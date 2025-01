L'any 2024 ha estat el tercer més càlid a Andorra des del 1950

La temperatura mitjana anual ha estat de 12,1ºC, 1,5ºC per sobre de la mitjana climàtica

L'any 2024 ha estat el tercer més càlid des del 1950 a Andorra, segons les dades del resum climàtic que ha fet públiques aquest divendres l'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic del Govern (Acció Climàtica).

L'oficina ha definit el 2024 com un any càlid respecte de la temperatura, però "normal" quant a precipitacions, amb una temperatura mitjana anual de 12,1ºC, la qual cosa suposa una anomalia de +1,5ºC respecte a la mitjana climàtica 1991-2020, i una precipitació anual acumulada de 959mm.

Acció Climàtica ha detallat que l'any més càlid des del 1950 va ser 2022, seguit de 2023 i 2024 i, de fet, des de 1950 els 10 anys més càlids s'han produït durant els últims 20 anys.

Concretament, hi ha hagut un mes "molt càlid" (febrer), dos normals (maig i setembre) i la resta de mesos han estat càlids.

L'oficina governamental destaca el mes de novembre, que ha estat "el més càlid" dels últims 74 anys; agost ha estat el segon més càlid, i febrer i març han estat els tercers més càlids de la sèrie.

Quant als rècords, el 25 de gener es va registrar la temperatura màxima per a un mes de gener a l'estació meteorològica de Les Salines amb 22,6ºC, i el 8 d'abril es van superar les temperatures tant màximes com mínimes per a un mes d'abril a l'estació de la Comella (28,4ºC), Les Salines (25ºC), i Ransol (22,6ºC).

Al llarg de tot l'any s'han registrat dues ones de calor: del 27 de juliol a l'1 d'agost i del 8 al 10 d'agost; i a més s'ha batut el rècord de dies consecutius amb temperatures que superin els 30ºC: 22.

PRECIPITACIONS

En general, 2024 ha estat un any "normal" quant a les precipitacions, encara que en algunes zones ha estat plujós, amb registres per sobre de la mitjana, la qual cosa segons Acció Climàtica suposa un canvi de tendència respecte als 3 anys anteriors, que van ser deficitaris.

Per mesos, hi ha hagut un "molt sec" (novembre), dos secs (gener i desembre), tres plujosos (abril, maig i agost) i dos molt plujosos (març i octubre), la qual cosa es tradueix a un hivern sec mentre que la primavera ha estat plujosa i estiu i tardor normals.

Les precipitacions en forma de neu van ser més abundants durant el mes de març, encara que no van ser suficients per normalitzar una temporada 23/24 qualificada de "deficitària".

Finalment, es destaquen les tempestes a la vall central que es van produir el 6 de juliol i el 2 d'agost, que van superar els 40 i 50 litres per metre quadrat, respectivament.