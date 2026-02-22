L'AN escolta aquesta setmana al conseller de Justícia i Villarejo com a testimonis en el judici als Pujol

David Zorrakino - Europa Press
Espadaler declararà per videoconferència, en català i serà traduït per un intèrpret
MADRID, 22 febr. (EUROPA PRESS) -
El 'conseller' català de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, el comissari jubilat José Manuel Villarejo i altres agents de la Policia declararan com a testimonis en el judici de l'Audiència Nacional a l'expresident de Catalunya Jordi Pujol i la seva família pel seu presumpte enriquiment il·lícit.
El tribunal, presidit pel magistrat José Ricardo de Prada, va admetre el juliol passat la testifical del conseller en el judici sobre el presumpte entramat que s'hauria enriquit durant dècades amb activitats corruptes valent-se de la seva posició política.
Segons han apuntat a Europa Press fonts jurídiques, Espadaler --que va ser conseller de Medi ambient de la Generalitat entre 2001 i 2003, sent Jordi Pujol president-- vol declarar en català perquè és l'idioma en el qual se sent més còmode per respondre i ha demanat ser traduït al castellà per un intèrpret. La seva testifical està prevista per al dimarts.
Respecte a Villarejo i els policies --vinculats a l'anomenada 'Operació Catalunya'-- el tribunal va acceptar "molt condicionadament" els seus testificals el passat 10 de desembre, quan ja havia començat el procés judicial.
De Prada ho va decidir en la quarta sessió del judici. El magistrat va manifestar que "se citarien als cinc testimonis en la mateixa sessió" perquè no vol que es formi "un procés dins del procés".
I va suggerir a les defenses que presentessin la declaració de Villarejo "com una documental", és a dir, "per via de testimoni" la declaració completa o els seus "aspectes concrets".
cal recordar que la instrucció de la 'Operació Catalunya' s'està duent a terme en un jutjat a Andorra, que investiga si va haver-hi pressions per part del Govern espanyol al Principat el 2014 per obtenir informació bancària en poder de Banca Privada d'Andorra, una de les entitats en la qual presumptament ocultava els seus diners el 'clan' Pujol, segons l'escrit d'acusació la Fiscalia.
VILLAREJO, RELACIONAT AMB LA FILTRACIÓ DE DADES BANCÀRIES
Jaime Campaner, que representa a Josep Pujol, un dels fills del 'expresident', va assenyalar en la seva exposició de qüestions prèvies que la portada del diari 'El Mundo' de 7 de juliol 2014, en la qual hi havia un pantallazo amb dades fiscals, entre ells, del seu representat, va ser el que va portar a l'exdirigent a emetre un comunicat en el qual admetia que tenia diners a l'estranger.
Campaner va apuntar que aquest comunicat "no és lliure i voluntari" si es considera que és una cosa que "serà rendida davant de l'evidència física de la troballa" que hi havia en aquesta portada, la qual cosa va cridar "'striptease' bancari".
L'advocat va relacionar això amb informes del comissari jubilat sobre el 'cas Pujol'. "En aquests informes, i molt particularment sobre els comptes bancaris andorrans, el propi José Manuel Villarejo vincula sense reserves a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat amb l'obtenció de les dades bancàries publicades per 'El Mundo' el 7 de juliol de 2014", segons va sostenir.
D'altra banda, Francesc Sánchez, lletrat que representa a Oriol Pujol, va afirmar que "parteix de l'aparell de l'Estat" estava intentant "influir en tot un procediment que s'estava produint a Catalunya", referint-se al 'procés'.
En concret, va llegir un dels escrits atribuïts a Villarejo en el qual indicava que "un element que podia ser interessant era els diners obtinguts il·legalment per part del sector independentista, fonamentalment de la família Pujol", un encàrrec del "que en aquest moment era president del Govern, el senyor M. Rajoy".
LA FISCALIA DEMANA FINS A 29 ANYS DE PRESÓ
La Fiscalia demana la pena més alta, de 29 anys de presó, per al fill major de la família, Jordi Pujol Ferrusola, i una multa de més de 6,5 milions, segons el seu escrit d'acusació. Per a la seva ex-dona Mercè Gironès, qui la fiscal assenyala que va compartir el patrimoni amb el qual va anar el seu marit, demana 17 anys de presó i més de 600.000 euros de multa.
En el cas de l'ex-president, Anticorrupció sol·licita 9 anys de presó i una multa de 204.000 euros. Pels seus altres sis fills, demana penes d'entre 8 i 17 anys de presó.
Al marge de les multes, el Ministeri Públic reclama també que la família Pujol retorni els diners del que presumptament va disposar, més de 45 milions d'euros.
Per a la resta d'acusats, que són empresaris, la Fiscalia demana penes de dos i tres anys de presó per delictes de falsedat de document mercantil en relació medial amb un delicte de blanqueig de capitals. I, a més, sol·licita se'ls imposi multes que van des dels 200.000 euros fins als 8 milions.