L'ambaixador d'Espanya a Andorra destaca la relació bilateral en la recepció de la Hispanitat

Pérez-Desoy reitera el suport perquè Andorra obtingui "el millor acord d'associació"



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 12 oct. (EUROPA PRESS) -

L'ambaixador d'Espanya a Andorra, Carles Pérez-Desoy, ha encapçalat aquest dijous una recepció oficial a la capital del Principat pel Dia de la Hispanitat i ha destacat la relació bilateral i el compromís d'Espanya de treballar conjuntament perquè els andorrans aconsegueixin "el millor acord d'associació" amb la UE.

La recepció al centre de congressos d'Andorra la Vella ha comptat amb nombroses autoritats del Principat, entre les quals destaquen el cap de Govern, Xavier Espot; el síndic general (president del Parlament), Carles Ensenyat; el president del Consell Superior de la Justícia, Enric Casadevall, i la resta de ministres, cònsuls (alcaldes) i l'ambaixador francès, Jean-Claude Tribolet.

En el seu discurs per la recepció, ha recordat que enguany se n'han complert 30 de les relacions diplomàtiques entre els dos països, període que ha permès "una sòlida xarxa d'acords institucionals".

Quant a les negociacions per a un acord d'associació amb la UE, ha recordat que el Tractat de Lisboa al·ludeix als Estats de petita dimensió territorial i a l'obligació de prendre en consideració les seves especificitats, ha dit literalment.

L'ambaixador ha aprofitat per destacar la voluntat que la presidència de torn d'Espanya sigui una "eina útil" per als ciutadans, remarcant que aquesta és l'essència de la UE.

De fet, ha dit que la UE ha estat la responsable d'una "espectacular millora" de la prosperitat econòmica i social en el continent.

COOPERACIÓ TRANSFRONTERERA

També ha constatat la importància de la "cooperació transfronterera" i ha afegit que des d'Espanya es treballa amb el Govern andorrà per impulsar-la tant amb les autonomies com amb les comarques veïnes.

Pérez-Desoy ha citat institucions com la Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP), però ha remarcat que "cal anar més lluny" perquè hi ha molts reptes, com el canvi climàtic, serveis com la sanitat i l'educació, les infraestructures i la lluita contra la despoblació al Pirineu.

ESPANYOLS A ANDORRA

Com a element important de les relacions bilaterals, ha destacat "el pes" de la colònia espanyola resident a Andorra, la més important en nombre del Principat, ha dit.

Dels residents espanyols ha ressaltat que són un col·lectiu caracteritzat "per l'amor i el respecte a Andorra" i també pel seu civisme.