L'ambaixador d'Espanya a Andorra demana "anar més lluny" en la cooperació transfronterera

El Principat acull la celebració de la festa nacional espanyola

CANILLO (ANDORRA), 10 (EUROPA PRESS)

L'ambaixador d'Espanya a Andorra, Carlos Pérez-Desoy, ha demanat "anar més lluny" en matèria de cooperació transfronterera per fer front als reptes que tenen per davant els ciutadans espanyols i andorrans.

Ho ha dit aquest dijous durant el discurs que ha pronunciat amb motiu de la celebració avançada al Principat d'Andorra de la Festa Nacional d'Espanya del proper 12 d'octubre.

L'ambaixador ha destacat la feina que ja es fa per impulsar la cooperació transfronterera, citant la cooperació policial, "cada vegada més intensa", que considera que aporta el seu gra de sorra per mantenir l'alt nivell de seguretat --en les seves paraules-- que té el país.

També ha assenyalat la col·laboració en el terreny formatiu entre la Policia d'Andorra, la Guàrdia Civil i la Policia Nacional i "la important col·laboració" en matèria educativa, a més de la cooperació que existeix amb els territoris, especialment amb Catalunya i les comarques de l'Alt Urgell i la Cerdanya, per la seva proximitat.

TREBALLAR "CONJUNTAMENT"

No obstant això, ha considerat que "cal anar més lluny" perquè hi ha molts reptes: la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic, la millora dels serveis com la sanitat o l'educació, la protecció civil, les infraestructures o la lluita contra la despoblació al Pirineu, aspectes que afecten els ciutadans de tots dos costats de la frontera.

En aquest sentit, ha assegurat que segueixen "amb molt interès" proposades i projectes d'aquest àmbit com el de l'Àrea funcional del Pirineus Oriental, impulsat per personalitats tant d'Andorra com dels territoris veïns.

Pérez-Desoy també ha recordat el compromís de les autoritats espanyoles de treballar "conjuntament" perquè Andorra aconsegueixi l'acord d'associació amb la Unió Europea i ha ressaltat que el Tractat de Lisboa imposa l'obligació de prendre en consideració les especificitats dels estats de petita dimensió.

CONFLICTES BÈL·LICS

L'ambaixador ha esmentat, també, els conflictes bèl·lics existents i ha denunciat "fermament" la invasió d'Ucraïna, a més de condemnar "tots els actes terroristes" del conflicte a Orient Mitjà i demanar l'alliberament dels ostatges i la fi de la violència.

També ha fet referència a l'auge dels moviments populistes, que ha qualificat d'"amenaça" al 'statuo quo' internacional, per la qual cosa és necessària una solució urgent per acabar amb la dramàtica paràlisi --textualment-- de les Nacions Unides i el Consell de Seguretat.

Finalment, ha tingut paraules per als espanyols residents a Andorra, que ha xifrat en 28.000 persones i dels quals ha destacat que estan "perfectament" integrats i que son extremadament respectuosos amb el Principat, les seves tradicions, la seva cultura i la seva llengua.