L'Agència de Qualitat de l'Educació Superior d'Andorra demana incrementar el seu pressupost

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 26 set. (EUROPA PRESS) -

L'Agència de Qualitat de l'Educació Superior d'Andorra (Aqua) ha demanat incrementar de manera "considerable" el seu pressupost per a l'any 2024 a causa d'un augment de l'activitat i la voluntat d'internacionalització.

Ho ha explicat el director de l'Aqua, Isaac Galobardes, en la compareixença que ha fet aquest dimarts durant la comissió legislativa d'Educació, Recerca, Joventut i Esports per presentar la memòria d'activitat del 2022.

Galobardes ha detallat que entre 2016 i 2022 s'han dut a terme 65 avaluacions, però la previsió és que el 2024 s'arribi a les 126.

El 2022, concretament, s'han fet 15 avaluacions per aprovar plans d'estudi, cinc per modificar-los i dos per renovar-los.

Un increment que ha atribuït a la "consolidació de les institucions d'educació superior" que hi ha al país, a més de l'arribada de noves.

El director de l'Aqua ha justificat que com més activitat, cal més personal, però també ha assenyalat l'aposta per la "internacionalització", una de les línies estratègiques de l'agència per als pròxims anys.

En aquest sentit, ha recordat que el 2023 ja van aconseguir augmentar el pressupost, després de passar dels 250.000 euros del 2022 als 350.000 euros d'aquest any.

INTERNACIONALITZACIÓ

Un dels objectius fixats en el pla estratègic 2023-2025 que ha elaborat la direcció de l'Aqua és la internacionalització de l'organisme.

Galobardes ha afirmat que s'ha d'entrar al Registre Europeu d'Agències de Qualitat: "Si no hi som, sembla que no existim".

Per entrar al registre ha explicat que cal superar una avaluació "i és cara", que ha xifrat entre 40.000 i 50.000 euros.

Un altre dels objectius previstos és millorar l'eficiència dels processos d'avaluació, per a la qual cosa considera que s'hauria d'implementar una avaluació intermèdia de seguiment dels plans d'estudi.

Així, ha detallat que, des que s'aprova un pla d'estudis fins que es revisa, han de passar 10 anys, i a l'Aqua li agradaria "reduir el termini" i poder fer una revisió als sis anys, com actualment passa a Espanya o Portugal, ha indicat Galobardes.

D'altra banda, ha assegurat que fins ara no s'han trobat amb cap institució educativa privada que hagi arribat de nou al Principat que "no compleixi els requisits mínims" que exigeix Europa.