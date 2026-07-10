L'agència Moody's manté la qualificació sobirana d'Andorra en Baa1 amb perspectiva positiva

La valoració de l'agència reconeix la "solidesa" financera del Principat, diu el Govern
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 10 (EUROPA PRESS)
L'agència internacional de qualificació creditícia Moody's ha confirmat la qualificació sobirana d'Andorra en Baa1 amb perspectiva positiva.
N'ha informat el Govern en un comunicat en què també destaca que la valoració reconeix la fortalesa de les finances públiques del país, la sostenibilitat del seu endeutament i la "solidesa" del marc institucional.
Segons l'executiu, aquesta revisió periòdica posa de manifest la capacitat d'Andorra per mantenir una posició fiscal robusta i afrontar eventuals escenaris d'incertesa econòmica.
SOTA NIVELL DE DEUTE PÚBLIC
En la seva anàlisi, Moody's destaca que Andorra continua amb un baix nivell de deute públic, juntament amb uns actius financers públics significatius que constitueixen un important coixí davant de possibles riscos.
L'agència també valora l'elevada renda per càpita, la qualitat de les institucions i els avanços aconseguits en l'àmbit de la supervisió financera durant els últims anys.
L'informe assenyala, igualment, el bon comportament de l'economia andorrana, amb un creixement del PIB del 3,9% en 2025, així com uns ingressos superiors als previstos, que no venen daus, en cap cas, per un augment dels tipus impositius, ja sigui a les persones físiques o jurídiques.
El document indica, en canvi, que la situació és resultat de la bona evolució econòmica del Principat en general, que ha permès registrar un superàvit de les administracions públiques i continuar reduint el pes del deute sobre el PIB.
BONA PERSPECTIVA
Encara que Moody's preveu una moderació del ritme de creixement durant els propers anys, considera que els fonaments econòmics del país es mantenen sòlids i que la situació pressupostària continuarà sent favorable.
La perspectiva econòmica es fonamenta, principalment, en les oportunitats que brinda l'acord d'associació amb la Unió Europea, que permet impulsar la diversificació de l'economia, reforçar la seva capacitat de resiliència davant de xocs externs i consolidar encara més el marc institucional del país.
L'aprovació de l'acord es considera un factor determinant que podria actuar com a catalitzador per a una millora del 'ràting'.
L'agència valora de forma molt positiva les modificacions anunciades en el mecanisme de repo de l'Eurosistema per als bancs centrals, assenyalant que contribuiran a reforçar l'estabilitat del sistema financer andorrà, ampliant l'accés a liquiditat en euros i reduint els riscos contingents associats al sector bancari.