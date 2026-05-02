L'Agència Catalana de Turisme presenta les rutes transfrontereres del Pirineu EnjoyPyr

BARCELONA 2 maig (EUROPA PRESS) -
L'Agència Catalana de Turisme (ACT) del Departament d'empresa i Treball de la Generalitat ha presentat quatre grans rutes turístiques transfrontereres als Pirineus en el marc del projecte europeu EnjoyPyr per posicionar la serralada com a destinació turística al mercat internacional.
Les rutes han estat creades amb el treball col·laboratiu d'agències receptives locals dels Pirineus de Catalunya, Navarra i França i el projecte compta amb participació destacada d'operadors catalans, informa el Govern en un comunicat aquest dissabte.
Amb el llançament de la web d'EnjoyPyr s'inicia la fase de promoció i difusió internacional de les rutes, buscant reduir la dependència dels mercats de proximitat i atreure visitants menys condicionats per l'estacionalitat i generar un major retorn econòmic al territori.
Fruit d'aquest treball s'han creat quatre rutes principals: la Gran Travessa d'Alta Muntanya, la Gran Travessa dels Sabors, la Gran Travessa Cultural i la Gran Travessa amb bicicleta, que al seu voltant inclouen 8 escapades que ofereixen experiències més curtes i permeten aprofundir els territoris.
El projecte està cofinançat pel programa Interreg VI Espanya-França-Andorra (POCTEFA 2021-2027), i compta amb socis com a Turismo de Navarra, Agence des Pyrénées, l'Agència de Desenvolupament Turístic Pyrénées-Orientals i l'Agència de Desenvolupament Turístic d'Ariège, amb la col·laboració de la Direcció general de Turisme, l'Agència de Desenvolupament Turístic Pyrénées-Atlantiques i Andorra Turisme.