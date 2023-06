L'Aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell fa un simulacre d'accident aeri

S'han posat a prova els mecanismes de resposta i coordinació



L'Aeroport d'Andorra-la Seu d'Urgell i Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya han organitzat aquest dimecres un simulacre d'accident aeronàutic durant la maniobra d'aterratge amb afectats de diversa consideració.

Segons informa Protecció Civil a través d'un comunicat aquest dimecres, l'objectiu de l'exercici ha estat "posar en pràctica" l'activació del pla d'autoprotecció (PAU) i l'avaluació de les mesures d'actuació del personal intern en cas d'emergència.

A més, s'han avaluat els diferents temps de resposta dels col·lectius implicats i la coordinació entre tots els actuants i els protocols d'avisos i comunicacions.

PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ

L'exercici ha consistit en l'accident d'un aerotaxi, en el qual hi havia dos membres de la tripulació i cinc passatgers, durant la maniobra d'aproximació i aterratge a l'Aeroport de la Seu.

Així, s'ha simulat que l'aeronau, que segons detallen en el comunicat no s'ha incendiat a causa de l'impacte, s'havia accidentat en una zona escarpada a l'exterior de les instal·lacions (Zona I), i hauria provocat dos morts, quatre ferits de diferent consideració i un il·lès.

Quan s'ha produit l'accident, "l'aeroport ha activat el pla d'autoprotecció" i ha desplegat la resposta dels seus mitjans interns, alhora que es trucava al telèfon d'emergències 112 i al Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT).

DESPLEGAMENT

Els Bombers de la Generalitat han desplaçat nou efectius amb dos camions d'aigua, bombes rurals pesants i un vehicle lleuger de coordinació i comandament, mentre els recursos propis d'Aeroports de Catalunya, ja s'havien encarregat de la primera intervenció.

D'altra banda, s'ha establert el Centre de Comandament Avançat (CCA) en què els bombers, com a caps de la intervenció, han coordinat l'emergència amb la resta de cossos actuants.

Els efectius han dut a terme tasques de recerca i rescat dels ferits a la zona de l'impacte, i les han evacuat fora de la zona calenta.

De fet, els han traslladat a l'àrea sanitària, en una zona prèviament acordada amb el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per traslladar les víctimes.

El SEM ha estat el responsable de l'assistència sanitària als ferits i familiars de l'accident, en col·laboració amb els professionals sanitaris del SUM andorrà.

La primera unitat del SEM a arribar al lloc hi ha ampliat la informació a la Central de Coordinació Sanitària (CECOS) per activar el protocol d'Incident de Múltiples Afectats, i ha dimensionat així els efectius per fer front a l'incident.

La Central de Coordinació Sanitària del SEM ha gestionat la derivació dels pacients a diferents centres sanitaris en funció de la seva patologia.

PARTICIPANTS

Segons informa Protecció Civil, en el simulacre hi han participat sis professionals, i s'han mobilitzat un total de quatre unitats: una unitat de Suport Vital Bàsic (SVB), una de Suport Vital Avançat (SVA), un comandament territorial i un psicòleg.

Els Mossos d'Esquadra, amb un mínim de 16 efectius, han participat en el simulacre assumint les funcions de primeres intervencions; regulació i talls dels accessos; punt de trànsit; al Centre de Comandament Avançat i filiació de les víctimes.

La Guàrdia Civil ha participat en l'exercici amb tres vehicles (sis agents i un comandament), i la Policia Nacional amb dues patrulles i un comandament.

Per part del cos d'Agents Rurals, dos operatius han participat com a observadors.

També hi han assistit efectius de Protecció Civil, Creu Roja, personal de l'aeroport, un observador de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, a més d'efectius dels bombers, el SUM i Protecció Civil d'Andorra que han estat com a observadors.