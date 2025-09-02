L'aerolínia Level incorpora Bizum com a mètode de pagament immediat en el seu web

BARCELONA 2 set. (EUROPA PRESS) -
L'aerolínia Level ha incorporat Bizum com a mètode de pagament immediat en el seu web per "millorar l'experiència de la clientela" i fer més àgil el procés de compra, segons ha informat aquest dimarts en un comunicat.
Aquesta opció ja està disponible per a tots els usuaris de Bizum a Espanya i Andorra, i també estarà operativa "molt ràpid a la resta dels països del sud d'Europa".
Per poder aplicar aquest mètode de pagament, els clients han d'introduir el seu número de telèfon associat al seu usuari de Bizum i confirmar l'operació des de l'app del seu banc.
El cap d'e-Commerce a Level, Octavi Gibernau, ha justificat aquesta nova aplicació: "Responem a una demanda clara del mercat espanyol i fem un pas més en la digitalització del procés de reserva".
Per la seva banda, el director de desenvolupament de negoci de Bizum, Martín Azcue, ha dit que estan "molt satisfets que els clients de flylevel.com puguin disposar" dels avantatges de l'empresa.