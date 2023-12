L'activista Vanessa Mendoza celebra situar Andorra "a l'agenda feminista global"

Vist per a sentència el seu judici per presumpte desprestigi de les institucions



ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 4 des. (EUROPA PRESS) -

L'activista feminista i presidenta de Stop Violències, Vanessa Mendoza, ha celebrat aquest dilluns haver situat Andorra "a l'agenda feminista global".

Ho ha manifestat a la sortida de la Seu de la Justícia, on s'ha celebrat al matí el judici contra ella en què la Fiscalia l'acusa d'un delicte menor de desprestigi de les institucions andorranes.

Mendoza ha comptat amb el suport d'un centenar de persones que l'han acompanyat tant fora com dins de la sala.

La fiscalia ha sostingut que Mendoza "va sobrepassar" els límits de la llibertat d'expressió a les declaracions que va fer davant el Comitè de l'ONU per a l'Eliminació de la Discriminació contra les Dones (CEDAW) el 2019.

El ministeri públic ha remarcat que les afirmacions de Mendoza a la CEDAW "són falses i no les ha provat" durant el judici, per la qual cosa demana per a ella una multa de 6.000 euros, 6 mesos d'inhabilitació per a càrrec públic i 6.000 euros de responsabilitat civil.

L'activista ha contestat a part de les preguntes de la fiscalia i ha assegurat que "mai" van assenyalar a cap professional d'Assumptes Socials com a responsable d'una mala praxi.

"Jo no haig de provar res", sinó que és cosa del Govern perquè és qui disposa de dades, ha dit textualment.

PROCÉS CONTRA EL FEMINISME

A la sortida del judici, que ha quedat vist per a sentència, Mendoza ha assegurat textualment que aquest dilluns han guanyat, perquè ara s'ha sabut dins i fora d'Andorra que al Principat no es tenen drets, segons ella.

Així, ha insistit que el procés judicial és un procés "contra el feminisme, contra els drets de les dones, contra les llibertats fonamentals i, per descomptat, contra l'avortament i l'avanç en drets".

A més, ha qualificat el judici de "càstig exemplaritzant" que no ha aconseguit, segons les seves paraules, llevar-los la dignitat.

DEROGACIÓ

Aquest dilluns a la tarda han comparegut en roda de premsa representants d'Amnistia Internacional, del Center for Reproductive Rights i de Women's Link per demanar canvis en el codi penal andorrà.

Demanen la "derogació" de l'article 325, sobre delictes contra el prestigi de les institucions, i revisar els articles relatius als delictes per difamació per adaptar-los a la normativa europea.

La representant d'Amnistia Internacional, Mònica Costa, ha assegurat que el que va fer Mendoza està "emparat pel dret a la llibertat d'expressió".

Per a Costa és "incomprensible" anar a l'ONU a compartir informació dels drets humans i sortir amb una denúncia del Govern, ha remarcat textualment.

GOVERN

Des del Govern d'Andorra s'ha recordat, en un comunicat, que va posar en coneixement de la fiscalia les manifestacions de Mendoza davant la CEDAW perquè "va acusar falsament i sense proves" els funcionaris dels serveis socials.

En la nota detalla que la presidenta de Stop Violències va acusar als funcionaris de "forçar" a menors embarassades i sense recursos a tenir fills i donar-los en adopció.

També va acusar de "retirades massives" de menors per qüestions econòmiques, d'exercir violència estructural i de gènere cap a dones filles d'immigrants o d'incapacitar legalment a dones que havien avortat sota el pretext que eren pobres.

L'executiu andorrà manté que la situació processal de Mendoza no obeeix "en cap cas" a la seva militància, que asseguren que és legítima i admesa en el dret andorrà.

Tampoc ho vincula a la seva defensa al dret a l'avortament lliure de les dones a Andorra, cosa "emparada i protegida" pels drets fonamentals d'associació i a la llibertat d'expressió.

El Govern afegeix que l'acció promoguda per la fiscalia no té com a objectiu "la represàlia o la intimidació" de Mendoza, sinó defensar la integritat i el bon nom --textualment-- dels treballadors dels serveis socials.

Finalment, recorda que el Govern "ha manifestat i evidenciat" el seu compromís amb els mecanismes i instruments de seguiment dels drets humans tant en l'ONU com en el Consell d'Europa.