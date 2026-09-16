L'acord d'associació entre Andorra i la UE se signarà el 19 d'octubre a Brussel·les

La formalitat permet donar per estabilitzat el text negociat i iniciar la fase de ratificació
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 16 (EUROPA PRESS)
El cap de Govern d'Andorra, Xavier Espot, ha informat en la reunió del pacte d'Estat per a l'acord d'associació amb la UE celebrada aquest dimecres que la signatura de l'acord es produirà el proper 19 d'octubre a Brussel·les.
El signaran Andorra, San Marino i la Comissió Europea, i Espot ha remarcat que aquesta signatura no comporta l'aplicació de l'acord a Andorra ni substitueix el procés de ratificació, sinó que permet donar per tancat el text negociat i obre formalment la fase de ratificació, informa el Govern en un comunicat.
Segons l'executiu, la signatura constitueix una nova fita en el procediment iniciat després que el passat 16 de juliol el Consell de la UE aprovés definitivament el text i autoritzés la seva signatura.
El cap de Govern també ha recordat els propers passos previstos a Andorra: després de la signatura, l'acord serà sotmès al consentiment del Parlament Europeu; una vegada superada aquesta etapa, l'executiu convocarà un referèndum consultiu a Andorra.
Només en cas que el resultat del referèndum sigui favorable, l'acord serà sotmès posteriorment al Consell General (Parlament) per a la seva ratificació, que necessitarà d'una majoria qualificada de dues terceres parts dels consellers generals (diputats).
Durant la reunió del pacte d'Estat també s'ha analitzat la sol·licitud d'incorporació a l'organisme presentada per l'Associació de Pagesos i Ramaders (APRA), que ha estat valorada favorablement.
També s'ha informat als membres del pacte sobre diversos aspectes en matèria de gestió de fronteres i que aquest dimarts la policia d'Andorra ha formalitzat un nou acord de col·laboració amb Europol, que permetrà reforçar la cooperació policial i l'intercanvi directe i segur d'informació criminal amb l'agència europea i els seus socis.