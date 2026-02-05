L'acord d'associació amb la UE centra la trobada parlamentària entre Andorra i San Marino

CONSELL GENERAL / SERGI PÉREZ
Les taules de treball també han tractat les relacions econòmiques i diplomàtiques
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 5 (EUROPA PRESS)
L'acord d'associació amb la Unió Europea (UE) ha centrat la jornada de treball interparlamentària entre Andorra i San Marino que s'ha celebrat aquest dijous al Consell General (parlament).
Segons ha informat el Consell General en un comunicat, l'acord i l'adopció del cabal comunitari ha protagonitzat la primera taula de treball, que ha comptat amb la intervenció del secretari d'Estat per a les relacions amb la UE d'Andorra, Landry Riba.
El president de la delegació de San Marino, Michele Muratori, ha destacat que el context en relació amb l'acord amb la UE al seu país és molt diferent al que es dona a Andorra, indicant que no celebraran cap referèndum perquè consideren que "té més avantatges que riscos".
Muratori ha reconegut que Andorra ha d'acabar de valorar la situació i ha afegit que a diferència del que passa al Principat, al seu país "tots els partits" donen suport a l'acord amb la UE.
Per la seva banda, la consellera general (parlamentària) i presidenta de la comissió legislativa de Política Exterior, Berna Mengi, ha defensat que sota el seu punt de vista --forma part del grup parlamentari de Demòcrates, el mateix partit que el del Govern- l'acord serà "molt positiu" i permetrà diversificar l'economia.
Així i tot, ha reconegut que fa falta reforçar la informació perquè la població pugui decidir amb criteri quan hagi d'anar a votar en el referèndum que l'executiu es va comprometre a convocar.
30 ANYS DE RELACIONS
La segona taula de treball s'ha dedicat a les relacions diplomàtiques entre San Marino i Andorra, que justament ara compleixen 30 anys, i s'ha incidit en el paper dels petits estats en els fòrums internacionals en un context cada vegada més polititzat.
Finalment, la tercera taula ha tractat sobre les relacions econòmiques i comercials entre els dos estats i les possibilitats de sinergies que es poden donar entre les empreses de tots dos països.
Precisament en aquest últim punt, Muratori també ha defensat la diversificació que suposarà l'acord per a San Marino, ja que actualment les exportacions es concentren en un 90% cap a Itàlia.