L'acord d'Andorra amb la UE per al control de fronteres mantindrà controls aleatoris

CONSELL GENERAL / SERGI PÉREZ
Imma Tor i Ester Molné expliquen al Consell General l'avenç de les negociacions
ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) 19 (EUROPA PRESS)
L'acord d'Andorra amb la Unió Europea (UE) per a l'aplicació del sistema de control fronterer 'entry/exit' preveu que es mantinguin els controls aleatoris com fins ara i s'evitarà així un control sistemàtic de tots els vehicles a les fronteres terrestres d'Andorra amb Espanya.
Ho han explicat la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, i la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, aquest divendres en una compareixença davant la comissió legislativa de Política Exterior, segons informa el Govern andorrà en un comunicat.
Tor ha destacat que sense la negociació de l'acord d'associació amb la UE no hi hauria hagut cap negociació sobre l''entry/exit system' i s'hauria aplicat "un control sistemàtic" a les fronteres.
La ministra ha detallat que es mantenen les negociacions per aconseguir que l'aplicació del nou sistema de control no s'apliqui a partir del mes d'abril, que és la data prevista per la UE perquè tots els estats membres el tinguin en funcionament.
El nou acord establirà avaluacions i controls de seguretat previs a l'hora d'accedir al país, a més d'alguns requisits que ja s'han integrat en el reglament d'immigració, com l'exigència que la persona demandant no hagi excedit els 90 dies d'estada a l'espai Schengen.
De fet, Tor ha destacat que el nou acord de gestió i control fronterer aportarà "més seguretat", ja que Andorra tindrà accés als sistemes d'alerta i d'amenaces europeus.
Per la seva banda, Molné ha indicat que menys del 10% de les autoritzacions d'immigració d'aquest hivern s'han rebutjat per no complir l'exigència sobre l'estada a l'espai Schengen, per la qual cosa ha defensat que l'impacte en les empreses ha estat inferior i l'activitat es pot desenvolupar amb "un alt grau de normalitat".
"PREOCUPACIÓ" PELS BLOQUEJOS A FRANÇA
D'altra banda, durant les declaracions davant la premsa, Tor ha mostrat "la preocupació" del Govern andorrà per la situació provocada per les manifestacions dels pagesos francesos que des de fa una setmana estan afectant les vies de connexió terrestre amb Andorra.
Per aquest motiu, l'executiu està en contacte "permanent" amb les autoritats veïnes al més alt nivell per recordar la necessitat que s'aixequin les afectacions que tenen un impacte important, no només econòmic, sinó per al país.
Tor s'ha mostrat esperançada que "ràpidament" puguin donar resultat les negociacions i que es pugui arribar des de França lliurement, especialment ara que arriben les festes de Nadal i molts estudiants o famílies tornen a casa.