Lacalle (Círculo Ecuestre): "Nosaltres treballem per al consens, no per donar consignes"

BARCELONA, 21 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del Círculo Ecuestre, Enrique Lacalle, ha assegurat que és el moment de potenciar Barcelona i aparcar les diferències polítiques: "Nosaltres treballem per al consens, no per donar consignes".

En una entrevista en el programa 'Converses' de Cope Catalunya i Andorra, recollida aquest dissabte per Europa Press, ha assenyalat que econòmicament ara són les ciutats les que competeixen, no els països, i que a Barcelona poden ser "imbatibles" si es va en una mateixa direcció.

Preguntat per la rivalitat entre Madrid i Barcelona, ha considerat que aquestes ciutats "no poden viure d'esquena", per la qual cosa ha demanat als Ajuntaments de totes dues ciutats que treballin conjuntament.

Sobre una possible investidura del president del Govern central en funcions i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha vaticinat noves eleccions perquè "hi ha molta gent demanant i poca cosa per repartir".

S'ha preguntat per què els polítics catalans no recuperen la reivindicació del pacte fiscal en lloc de reivindicar una amnistia o referèndum per a Catalunya: "Els catalans paguem més que ningú".