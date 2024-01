La justícia andorrana absol l'activista feminista Vanessa Mendoza

La presidenta de Stop Violències demana la dimissió d'Espot

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 17 gen. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Corts d'Andorra ha absolt l'activista feminista i presidenta de Stop Violències, Vanessa Mendoza, que estava acusada per la Fiscalia d'un delicte de desprestigi de les institucions andorranes.

El ministeri públic demanava una inhabilitació de sis mesos a més de 6.000 euros de multa i 6.000 més d'indemnització.

L'acció judicial contra Mendoza es remunta al 2019 per unes declaracions davant el Comitè de l'ONU per a l'Eliminació de la Discriminació contra les Dones (CEDAW) en les quals va assegurar que a Andorra es retirava la custòdia de nens en famílies amb problemes econòmics.

La sentència encara no és ferma i falta saber si la Fiscalia decidirà recórrer-hi o no.

Com en el dia del judici, l'activista ha tingut el suport de nombroses persones que l'han acompanyat en la lectura pública de la sentència.

VALORACIONS

Un cop s'ha anunciat l'absolució, l'advocat de l'activista, Miquel Bellera, ha mostrat "sentiments contradictoris" per la decisió ja que els dona la raó, però alhora considera que la seva clienta ha hagut de passar mals moments que podria haver evitat si el Govern andorrà hagués actuat d'una altra manera, ha dit literalment.

En aquest sentit, Vanessa Mendoza ha afirmat que l'han "linxat públicament" i ha recriminat que s'hagi rebentat, segons ella, la seva imatge i la tasca de l'associació que presideix.

L'activista ha considerat que la sentència és un "triomf de la lluita social i de la llibertat d'expressió" i ha demanat que la conseqüència sigui, segons les seves paraules, la dimissió del cap de govern, Xavier Espot.

REACCIÓ

Per la seva banda, Espot ha mostrat "respecte per la independència judicial", en ser preguntat pels mitjans de comunicació per la sentència.

El cap de govern ha reivindicat que la resolució "demostra" que hi ha uns òrgans judicials que dictaminen de manera absolutament lliure i independent, ha dit literalment.

Així, considera que hi ha persones que haurien de fer una "reconsideració" perquè han posat en dubte, segons ell, els òrgans judicials del país.