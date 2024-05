La junta general de MoraBanc aprova els comptes del 2023 i Rosa Bruguera com a nova consellera

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 6 maig (EUROPA PRESS) -

La junta general d'accionistes de MoraBanc ha aprovat els comptes del 2023 i la incorporació de Rosa Bruguera com a nova consellera de l'entitat, en substitució de Miguel Antonio Pérez, a qui se li ha acabat el mandat, ha explicat el banc en un comunicat aquest dilluns.

El president de l'entitat, Joan Maria Nin, ha explicat que el 2023 va ser un "any d'èxits notables", no només en referència als resultats, sinó també per, en les seves paraules, l'impacte positiu de l'activitat com a societat.

El conseller director general, Lluís Alsina, ha assenyalat que també van augmentar la solvència i la fortalesa del balanç, i ha augurat que el 2024 "serà encara millor", la qual cosa permetrà garantir un creixement sostenible a curt, mitjà i llarg termini.

Els accionistes de l'entitat han validat els comptes i el resultat de l'exercici 2023, que va tancar amb un benefici de 51,4 milions (+28%) i uns recursos gestionats d'11.014 milions.

D'altra banda, la junta general ha aprovat la reelecció dels consellers dominicals Oscar Aristot i Francesc Xavier Maymó, i de la societat consellera independent, Pedroso Estelar, representada per José Lara.