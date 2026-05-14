El judici als Pujol queda vist per a sentència amb l'expresident exonerat i la Fiscalia sense rebaixar les penes

MADRID 14 maig (EUROPA PRESS) -
El judici sobre el presumpte enriquiment il·lícit de la família Pujol ha quedat aquest dijous vist per a sentència després de més de sis mesos de vista oral, del qual l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol i Soley ha quedat exonerat per manca de capacitat cognitiva i la Fiscalia ha mantingut les penes d'entre vuit i 29 anys de presó per als seus set fills.
Aquest dijous han conclòs els informes finals de les defenses i gairebé tots els acusats han renunciat a l'ús de l'última paraula, després de mig any de procés en el qual han comparegut més d'un centenar de testimonis.
El tribunal de l'Audiència Nacional ha jutjat els acusats, entre els quals hi ha els set fills de l'expresident Jordi Pujol i Soley, per presumptes delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil, contra la Hisenda Pública i alçament de béns.
Per a ells, la Fiscalia Anticorrupció demana penes que van des dels vuit fins als 29 anys de presó en el cas de Jordi Pujol Ferrusola, primogènit de la família. En aquest procés estava acusat el mateix Jordi Pujol i Soley, per a qui Anticorrupció demanava nou anys de presó i una multa de 204.000 euros, si bé el tribunal va decidir exonerar-lo per manca de capacitat de cognitiva.
SET FILLS ACUSATS
Anticorrupció acusa els set fills de l'expresident, una exparella de Pujol Ferrusola i una desena de presumptes col·laboradors d'haver format una suposada organització criminal que s'hauria enriquit durant dècades amb activitats corruptes valent-se de la seva posició política.
En els informes finals, el fiscal Fernando Bermejo va acusar les defenses de l'expresident de la Generalitat i els seus set fills de voler convertir el judici en "un atac a Catalunya", alhora que va contraposar el frau fiscal suposadament comès durant dècades, que veu acreditat, amb el discurs d'"Espanya ens roba" de l'independentisme català.
"GENS PROVAT", DIU LA FAMÍLIA
L'advocat de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, va demanar al tribunal la lliure absolució del seu defensat en no veure-ho "gens" provat, després de defensar que l'origen de la fortuna familiar va venir de la "deixa" o herència de l'avi, Florenci Pujol.
Durant la seva declaració com a acusat, Pujol Ferrusola va negar haver rebut diners de constructores a canvi de favors polítics i, com va fer el seu advocat posteriorment, va atribuir l'origen del seu patrimoni a Andorra a la venda de làmines financeres provinents de la deixa.