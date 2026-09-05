Juan Fernández (PP): "Espanya i Catalunya han acollit massa" per les directrius de Moncloa

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general del PP de Catalunya, Juan Fernández, ha assegurat que "Espanya i Catalunya han acollit massa" a causa de les directrius fixades per la Moncloa, la qual cosa creu que provoca una forta pressió assistencial a les administracions públiques.
Ho ha dit en una entrevista de 'Converses' de Cope Catalunya i Andorra recollida per Europa Press, en la qual ha afirmat que el president del Govern, Pedro Sánchez, "ha volgut fer d'Espanya l'ONG d'Europa".
En relació al debat sobre el finançament, ha defensat que no ha de plantejar-se com un conflicte de Catalunya contra la resta d'Espanya, sinó com una reforma que beneficiï al conjunt de les comunitats autònomes.
Per a Fernández, Catalunya pateix les conseqüències d'una macroestructura política que anteposa els interessos partidistes al benestar ciutadà, i ha afirmat que l'Administració catalana s'ha convertit en un "politburó soviètic".
Preguntat per l'àmbit educatiu, ha qualificat de "model fallit" el sistema públic d'ensenyament català, ha lamentat la pèrdua d'autoritat del professorat, la falta d'exigència i que hi hagi 900 barracons escolars.