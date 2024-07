Josep Lluís Serrano, nou bisbe coadjutor d'Urgell

LLEIDA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

El papa Francesc ha designat el prevere Josep Lluís Serrano Pentinat com a nou bisbe coadjutor d'Urgell (Lleida), sacerdot de la diòcesi de Tortosa i conseller de nunciatura al servei de la Secretaria d'Estat de Sa Santedat, ha informat el bisbat d'Urgell aquest divendres en un comunicat.

Han fet públic el nomenament aquest divendres a les 12.00 hores en una roda de premsa, celebrada a la Casa del Bisbat de la diòcesi d'Urgell i presidida per l'arquebisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives.

Segons el Codi de Dret Canònic, el bisbe coadjutor "assisteix el bisbe diocesà en tot el govern de la diòcesi" i passa immediatament a ser bisbe quan el seu predecessor deixa el càrrec.

Fins que Joan-Enric Vives cessi del càrrec com a bisbe diocesà d'Urgell i copríncep episcopal d'Andorra per jubilació o altres causes, Serrano treballarà com a vicari general en les tasques pastorals de la diòcesi amb la finalitat de conèixer-ne les persones, institucions i entitats, a més del funcionament de les institucions del Principat d'Andorra.

Serrano Pentinat va néixer el 1977 a Tivissa (Tarragona) i va ser ordenat prevere el 21 d'abril del 2002 a la catedral de Santa Maria de Tortosa (Tarragona), a mans del bisbe Xavier Salinas.