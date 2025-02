Jose López guanya el Premi Carlemany amb l'obra 'Abans no s'apagui'

ANDORRA LA VELLA (ANDORRA), 12 (EUROPA PRESS)

L'autor Jose López ha guanyat el XIV Premi Carlemany per al Foment de la Lectura amb l'obra 'Abans no s'apagui', segons ha informat aquest dimecres l'editorial Columna.

'Abans no s'apagui' presenta a un jove acabat de graduar que viu un moment de crisi personal quan un company de classe se suïcida, una pèrdua que el porta a reflexionar sobre l'existència, la mort i la importància de viure.

Per buscar respostes decideix viatjar per Europa durant quatre mesos, una experiència que el portarà a treballar en hostels, fer de 'au-pair' i conèixer a persones que li canviaran la idea d'entendre el món.

El lliurament del premi, dotat amb 8.500 euros i convocat pel Govern andorrà i Grup 62, es farà a Andorra coincidint amb la publicació del llibre al maig de 2025.

López (Sabadell, 1988) és llicenciat en Filosofia, ha treballat en hostels, granges, botigues i com a 'au-pair', ha exercit com a editor i traductor, i és autor de 'L'hora dels mosquits', la sèrie 'Daniel King' --amb el pseudònim Black River-- i el llibre de no ficció 'El petit gran llibre de la música'.