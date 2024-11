Jordi Pujol: "Sabem que Catalunya no serà independent"

Reivindica el llegat de l'extinta CDC i demana recuperar l'esperit que representava

CASTELLTERÇOL (BARCELONA), 29 (EUROPA PRESS)

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha donat aquest divendres per fet que Catalunya no serà independent: "Sabem que no ho serem, com a mínim ara. D'aquí a 10 o 15 anys ja no podem pensar-hi més".

Ho ha dit en un acte d'homenatge, amb el nom 'Hi ha País', que ha organitzat l'Associació d'Amics d'Enric Prat de la Riba quan es compleixen deu anys de la seva retirada de la vida pública després de confessar que tenia diners amagats a Andorra.

Segons Pujol, amb 19 anys ja va dir al seu amic Pere Figuera, que era molt independentista, que no seria possible: "Ara es pot dir una mica més perquè s'ha vist en els últims anys que això de la independència és molt difícil".

"Prat de la Riba també sabia que no seríem independents", ha afegit l'expresident català, que aleshores ha optat per aconseguir una Catalunya suficientment consistent i amb prou autonomia per tirar endavant.

Això, ha explicitat, ha de comportar la possibilitat que Catalunya pugui mantenir la seva identitat i una capacitat "de fer un país que estigui viu" des d'un punt de vista econòmic, social i de convivència col·lectiva.

Després d'advertir que Espanya és un país molt poderós, creu que els catalans han d'aspirar a salvar-se a través de la "negociació" amb l'Estat i protegir la llengua, la cultura, l'educació, la funció pública i altres aspectes.

IMMIGRACIÓ

Sobre la immigració, ha advertit dels riscos que pot suposar per la baixa natalitat que hi ha a Catalunya, però ha demanat no tenir "una actitud hostil o de rebuig" cap a aquestes persones.

"Hem de reclamar un tracte adequat per a ells. Se'ls ha d'ajudar", ha defensat Pujol, després de deixar clar que l'ajuda s'ha de traslladar en les polítiques que es duguin a terme.

CDC

El també fundador de CDC ha reivindicat i defensat el que va representar el partit i la feina que van fer "a nivell català i espanyol".

"Vam ser i vam fer una política positiva també pensant en Espanya. Això també ho tenia Prat de la Riba. Nacionalista, Catalunya el primer, però Espanya ha d'anar bé. Tot això ha quedat una mica malmès, també a Espanya", ha apuntat.

Malgrat lamentar que Convergència ja no existeixi, ha defensat que hagués valgut la pena mantenir el partit tot i el "trauma" que va suposar la seva confessió, de la qual en part se sent responsable i per la qual està disposat a assumir responsabilitats.

"Però això es podia salvar. Aleshores tothom es va atabalar, i ho entenc. Em retiro, em repudieu, però vosaltres heu de continuar" per mantenir endavant amb el que representava CDC, ha demanat als presents.

Tot i que admet que ja no serà la Convergència que va fundar, sí creu que es pot recuperar l'esperit i la mentalitat de l'extinta formació, en un missatge implícit a Junts que encapçala l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.

"Però això no depèn de mi, depèn de vosaltres. Tot i que estiguem una mica tocats, hem de continuar. Jo arrossego un nom que pot fer mal. Puc fer xerrades i dir això o allò, però la resta ho heu de fer vosaltres", ha resolt.