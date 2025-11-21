Jordi Pujol rep l'alta i torna al seu domicili després de sortir de la clínica a Barcelona

BARCELONA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol ha rebut aquest divendres l'alta hospitalària i ha tornat al seu domicili cap a les 12.20 hores després de sortir de la Clínica Sagrada Família, on estava ingressat des de diumenge per una pneumònia, ha pogut comprovar Europa Press.
Pujol ha abandonat la clínica amb cotxe i ha accedit al seu domicili a la ronda General Mitre de Barcelona (molt a prop de la clínica) per la porta de l'aparcament de l'edifici.
Es preveu que l'expresident comparegui dilluns davant l'Audiència Nacional, però ho farà per via telemàtica i des del seu domicili.
Ho farà després que l'Audiència Nacional ordenés celebrar una compareixença prèvia al judici que comença dilluns, en el qual es jutja la família Pujol Ferrusola per la seva fortuna a Andorra.
En aquesta compareixença prèvia, fixada a les 10, el tribunal cita Pujol i els metges forenses --que també podran comparèixer per videoconferència-- perquè ratifiquin el seu informe, en què van reflectir que l'expresident no està en condicions de declarar.